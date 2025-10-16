В Ватикане пройдёт бесплатный семинар для всех желающих на тему Исповеди

24 и 25 октября Апостольская пенитенциария проведет образовательный семинар о Таинстве Исповеди: к участию приглашаются все желающие, сообщает Vatican News.

Семинар «Священнопраздновать Таинство Исповеди сегодня» обращен ко всем, в особенности к мирянам, которые хотят приступать к Таинству Примирения с большей осознанностью.

В программе двухдневной встречи – вступительное приветствие Верховного пенитенциария кардинала Анджело Де Донатиса, доклады и дебаты участников.

Среди тем докладов – «Священнослужитель и кающийся вместе совершают литургию Церкви, которая обращается и обновляется»; «Отче, это грех? Узнавать и исповедовать (хорошо) собственные грехи»; и другие, касающиеся главным образом вопросов испытания совести. Во второй день семинара предусмотрены свидетельства представителей общины «Горница».

Участие в семинаре бесплатно; он будет проходить в Зале ста дней Апостольской канцелярии (Piazza della Cancelleria, 1), расположенном в центре Рима. Возможно также дистанционное участие через YouTube-канал Апостольской пенитенциарии — https://www.youtube.com/@PenitenzieriaApostolica.

В обоих случаях необходима регистрация по адресу webmaster@penitenzieria.va, на который следует отправить личные данные и сообщить о выбранном формате участия.