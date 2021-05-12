В Ватикане к торжественной присяге были приведены 34 новобранца Швейцарской гвардии

6 мая 2021 года в Ватикане во Дворе святого Дамаса прошла церемония торжественной присяги тридцати четырех новобранцев в Швейцарскую гвардию.

«Это великая честь для меня и для всех нас, – сказал в интервью службе EWTN News Джиан Андреа Босси, 20-летний уроженец Давоса (Швейцария), один из новобранцев. – Мы долго готовились к этому дню, а присяга венчает нашу многомесячную подготовку. Я всегда хотел хоть чем-то служить Богу, хотел служить Католической Церкви».

Церемония приведения к присяге новобранцев гвардии состоялась в 494-ю годовщину захвата и разграбления Рима после битвы 6 мая 1527 года, когда 147 швейцарских гвардейцев героически погибли, защищая Папу Климента VII от солдат Карла V, мятежного императора Священной Римской империи. Церемония открылась трубным зовом трех горнистов Швейцарской гвардии, выстроившихся на лоджии, и торжественным маршем гвардии под барабанный бой.

Накануне церемонии новобранцев Швейцарской гвардии принял на частной аудиенции в Ватикане Папа Франциск. В своём обращении Епископ Рима отметил, что с момента создания Папской Швейцарской гвардии «многие молодые люди преданно исполняли уникальную миссию, которую Корпус продолжает осуществлять и сегодня». Некоторые гвардейцы даже пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить Папу Римского. Хотя функции Швейцарской гвардии и носят военный характер, они являются особым служением Епископу Рима и Апостольскому Престолу на благо всей Церкви, и это – повод для глубокой признательности, сказал Папа:

«Иногда Господь призывает некоторых из вас последовать за Ним по пути священства или богопосвящённой жизни, находя благоприятную почву, возделанную именно во время вашей службы в Гвардии. Другие следуют супружескому призванию и создают собственную семью. Вместе с вами я благодарю Господа, источника всех благ, за различные дары и призвания, которые Он доверяет вам, и молюсь, чтобы те, кто сейчас начинает служение, в полной мере откликнулись на призыв Христа, следуя за Ним с верной щедростью».

Из-за карантинных ограничений, к церемонии присяги во внутреннем дворе дворца Сан-Дамасо были допущены лишь родные новобранцев и представители прессы. Известно, что за 2020 год не менее 13 швейцарских гвардейцев заразились коронавирусом. По расписанию церемонии этого года, родные новобранцев гвардии были приглашены на торжественную вечерю в канун церемонии – она состоялась в службах храма Санта-Мария-делла-Пьета Тевтонского колледжа Ватикана. Позже прошла церемония «преклонения короны» в память о героических гвардейцах, отдавших свои жизни за понтифика во время захвата Рима мятежниками. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отслужил торжественную Мессу для швейцарской гвардии в базилике Святого Петра утром 6 мая, непосредственно перед церемонией приведения к присяге.

«В нашем нынешнем мире, где все мы становимся все более и более замкнутыми и эгоистичными, мой сын принес клятву чему-то великому и огромному, всеохватному, что принадлежит не ему лично, а нам всем, – с гордостью заявил после присяги Джеральд Креттаз, отец 23-летнего новобранца Баптисте Креттаза. – Я считаю эту службу необычайной и самоотверженной».

По традиционному распорядку, во время церемонии присяги новобранец, после того, как офицер выкликает его имя, марширует к флагу Швейцарской гвардии, берет его в левую руку, и громко произносит текст присяги, подняв три пальца правой руки в знак своей веры в Святую Троицу. «Я, (имя), клянусь усердно и верно нести службу, как велит моя торжественная присяга, да благословит меня Господь, и да помогут мне святые Его», произносит новый гвардеец.

Швейцарская гвардия (полное название «Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Папы Римского») – единственный в настоящее время вид вооруженных сил Ватикана и старейшая регулярная армия мира. Она была основана в 1506 году, и на сегодня она состоит из 110 гвардейцев, которые проходят подготовку в швейцарских вооруженных силах и служат в Ватикане.

В начале 19 века восстановленная объединенная Швейцарская Конфедерация отменила все договоры своих кантонов о наемной военной службе за пределами страны, однако для Швейцарской гвардии Папы Римского было сделано исключение. В 1970 году Папа Павел VI объявил о роспуске военных подразделений Ватикана, однако статус Швейцарской гвардии оставил без изменений. В настоящее время солдаты Швейцарской гвардии, как записано в ее уставе, несут службу «по обеспечению безопасности священной персоны Папы и его резиденции».

По древней традиции, в гвардию призываются только швейцарские граждане, а ее официальный язык немецкий. Все они должны быть холостыми католиками 19-30 лет, иметь среднее образование, пройти обязательную для всех швейцарских мужчин четырехмесячную службу в армии и иметь хорошие рекомендации от светских и духовных властей. Минимальный срок службы два года, максимальный 25 лет. Гвардейцы быть ростом не ниже 174 см, им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Жениться гвардейцы могут только по специальному разрешению – и только те, кто прослужил более трех лет и дослужился до звания капрала, причем жены должны быть только католичками. Месячное содержание гвардейца сравнительно невелико – около 1500 евро, и не облагается налогами.



Гвардейцы несут службу у входа в город-государство, на всех этажах Апостольского дворца, у покоев понтифика и госсекретаря. Без их участия не обходится ни одна торжественна служба, аудиенция и дипломатический приём. Они носят красочную средневековую форму, сшитую по рисункам Микеланджело, как гласит предание. Это полосатые красно-сине-желтые камзолы, брюки с подвязками под коленями, берет и «морион» с красным плюмажем в торжественных случаях, кираса, алебарда и шпага. Недавно металлические шлемы, раскаляющиеся в жару, были заменены пластиковыми копиями, изготовляемые на 3D-принтере. Огнестрельное оружие у гвардейцев то изымали, то возвращали. Последний раз хранение ружей в казармах было запрещено по итогам Второго Ватиканского собора (1962-1965 года), однако после покушения на Иоанна Павла II гвардию снова вооружили.



По материалам Vatican News и Седмица.ру