В РПЦ займутся «разумной русификацией» богослужебных текстов

В РПЦ займутся «разумной русификацией» богослужебных текстов

Декабрь 28, 2020

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил Московской епархии создать группу специалистов для оценки русификации использующихся в богослужениях и таинствах текстов.

«Я бы попросил подумать епархиальный совет и, может, создать группу специалистов, которые могли бы поработать над осуществлением этого предложения [составить каталог рекомендованных к употреблению переводов, и определить меру русификации богослужений для приходов, которые хотят использовать русский язык]. А потом на одном из заседаний мы могли бы с вами обсудить эти тексты, посмотреть, и принять решение — следует или не следует их внедрять в нашу практику», — сказал Патриарх на епархиальном собрании Московской епархии в четверг.

Он отметил, что понимание богослужебных текстов играет огромную роль в воцерковлении людей. «Если вы читаете огласительные молитвы так, как они написаны по-церковнославянски, то человек ничего не понимает. Тогда возникает вопрос: а для кого вы читаете, для самого себя? Поэтому разумная русификация, <…>, [позволяющая] делать текст более понятным для невоцерковленной присутствующей во время таинств группы людей, — это наш пастырский долг», — сказал Предстоятель , которого цитирует Благовест-инфо со ссылкой на ТАСС.

В его собственной богослужебной практике, поделился , не было ни одного случая, когда он крестил бы маловоцерковленных людей, не русифицируя текст огласительных молитв. Тем не менее, полагает он, практика русификации богослужения не обязательно должна затрагивать среду воцерковленных людей, а самовольный перевод литургических текстов на русский язык нежелателен.

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