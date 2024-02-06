В рамках Рождественских чтений представлен проект по переводу Библии на жестовый язык

27 января в рамках XXXII Международных Рождественских чтений в Симоновом монастыре в Москве состоялся круглый стол, посвященный теме просветительских и образовательных проектов для глухих и слабослышащих в интернет-пространстве, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Института перевода Библии (ИПБ).

Диакон Артемий Овчаренко, богословский редактор проекта ИПБ по переводу Библии на русский жестовый язык (РЖЯ) сделал доклад «Комментированный перевод апостольских посланий на РЖЯ как фактор формирования культуры глухих».

В настоящее время в проекте ИПБ по переводу Библии на РЖЯ завершены и опубликованы переводы Евангелия от Марка, 1-го Послания Иоанна и Послания Иакова, а также идет работа над Посланием апостола Павла к Филиппийцам.

В докладе было отмечено, что апостольские послания содержат понятия и выражения, которые отражают библейское мировоззрение, но в то же время не являются типичными для РЖЯ. Были приведены примеры, обогащающие языковую картину русского жестового языка и, как следствие, призванные оказать благотворное влияние на культуру глухих, расширяя их представления о Боге, мире и человеке в их взаимной взаимосвязи.

Перевод посланий на жестовый язык делает возможным усвоение этого мировоззрения теми глухими, которые будут готовы его изучать. Большая роль в этом принадлежит слышащим, которые несут служение глухим: священнослужителям, педагогам, переводчикам РЖЯ. Но к этим категориям можно добавить еще одну, которая в наши дни только зарождается. Это – писатели на РЖЯ из числа самих глухих, которые на жестовом языке будут создавать собственную оригинальную литературу в видео формате.

Подводя итог, диакон Артемий выразил уверенность, что библейский перевод апостольских посланий на РЖЯ является важнейшей методической и источниковой базой, которая делает возможным христианское просвещение глухих, привитие их нарождающейся культуре христианских смыслов.

Библейские переводы на жестовый язык востребованы – приложение для смартфонов «Книги Нового Завета с комментариями на русском жестовом языке» установили 7 030 человек. Опубликованные на YouTube переводы посмотрели 9 660 раз.