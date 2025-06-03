В Москве открылась фотовыставка ТАСС, посвященная Папе Франциску

Выставка памяти Папы Римского Франциска, в рамках которой представлены кадры фотокорреспондетов ТАСС, сделанные в разные годы, открылась в Москве у стен агентства. Она рассказывает о важнейших международных встречах понтифика и его роли в развитии связей России и Ватикана.

В открытии выставки приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, замглавы МИД РФ Александр Грушко, а также Апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Грушко поблагодарил руководство ТАСС за организацию выставки и отметил, что смерть понтифика является большой утратой для всех. «Он останется у нас в памяти как человек, который боролся за веру, боролся за традиционные ценности, боролся против расчеловечивания человека, против по большому счету тех процессов, которые сегодня охватили западный мир. И, конечно, это духовно и политически сближало наши страны», — подчеркнул дипломат.

При этом замминистра иностранных дел РФ заверил, что МИД России продолжит последовательно наращивать политические отношения с Ватиканом и взаимодействовать с ним на различных международных площадках. «Этот курс — последовательный и достаточно твердый. Мы считаем, что, объединяя усилия, мы сможем построить более справедливый, многополярный мир, и в этом мире будет место всем конфессиям, всем религиям, это должен быть мир гармонии, опять же он должен зиждиться на принципах общечеловеческого бытия, на наших традициях уважения друг друга и равноправия», — заключил Грушко.



О выставке

Проект охватывает более 10 лет понтификата Франциска — первого в истории Папы из Латинской Америки. Особое внимание в экспозиции уделено встречам главы Римско-Католической Церкви с российскими политическими и духовными лидерами. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели переговоры понтифика с президентом РФ Владимиром Путиным в 2013, 2015 и 2019 годах в Ватикане, а также с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Кубе в 2016 году.

Значительное место в экспозиции занимает международная деятельность Папы Римского. Вошедшие в проект кадры визитов Франциска на Кубу, в Болгарию, Ирак, Казахстан раскрывают масштаб его миссии по содействию межрелигиозному диалогу. Посетители, в частности, увидят понтифика, молящегося в патриаршем соборе святого Александра Невского в Софии, совершающего мессу на стадионе в Эрбиле, выступающего на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую все христиане впервые за 11 лет отмечали одновременно. Ему было 88 лет. 8 мая новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV.

ТАСС — единственное российское СМИ, чей корреспондент представлен в папском пресс-пуле и международной группе журналистов, сопровождающих Пап Римских в зарубежных поездках. На протяжении многих десятилетий агентство уделяет особое внимание освещению деятельности Святого Престола. Ушедший из жизни в 2018 году корреспондент ТАСС Алексей Букалов был первым российским журналистом, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках и оставался в папском пуле более 20 лет. Он открыл российской журналистике дверь в довольно закрытое с информационной точки зрения пространство Ватикана. В своей книге «С понтификами по белу свету» Букалов отразил уникальный опыт общения с тремя главами Римско-Католической Церкви — Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.



Источник: ТАСС

Фото — Валерия Калугина/ ТАСС