Московский Кафедральный собор принял участие в общероссийской акции «Ночь музеев 2025»

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года в Москве прошла XVIII Всероссийская культурная акция «Ночь музеев», приуроченная ко Всемирному дню музея, отмечаемому 18 мая. Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии уже много лет участвует в этой акции и с каждым годом привлекает все больше посетителей.

Эта акция ежегодно привлекает внимание огромного числа людей, интересующихся культурными событиями своего города, страны и мира. Время проведения акции – вечернее и ночное – позволяет посетить музеи и другие культурные учреждения тем, кто обычно из-за занятости на работе не может это сделать, к тому же, абсолютно бесплатно.

В этом году приход Кафедрального собора при поддержке фонда «Искусство добра» подготовил интересную и многогранную программу: москвичи и гости столицы могли познакомиться с выставкой «Параллели эпох», подготовленной к 25-летию повторного освящения собора и рассказывающей об истории храма на Малой Грузинской улице. Короткометражный фильм поведал гостям собора об истории и современности жизни католиков в Москве. Органный концерт в исполнении Тимура Досаева позволил насладиться звучанием знаменитого духового органа Kuhn, а экскурсионная программа предполагала не только знакомство гостей с убранством собора и традициями Церкви, рассказ о роли и жизни католиков в России, но и предоставила уникальную возможность, поднявшись на хоры, увидеть главный орган собора и мастерство органиста.

Желающие познакомиться с храмом самостоятельно могли обратиться к волонтерам, которые помогали лучше сориентироваться, отвечали на возникающие у посетителей вопросы, а также организовывали «малые группы», участники которых могли в форме свободного общения задать интересующие их вопросы, поделиться своими впечатлениями или свидетельствами.

Как отметил по завершении акции настоятель прихода о. Дмитрий Новоселецкий, «в этом году чувствовалась не только большая заинтересованность гостей, но и их лучшая подготовка, и в первую очередь, духовная. Вопросы, задаваемые нашими гостями, носили глубокую духовную направленность».

Организаторы и волонтеры отметили, что посетителей чаще интересовали вопросы, касающиеся различных Таинств, а также празднуемого Католической Церковью Юбилейного года.



Текст и фото Ольги Дубягиной

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве