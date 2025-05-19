Московский Кафедральный собор принял участие в общероссийской акции «Ночь музеев 2025»

Московский Кафедральный собор принял участие в общероссийской акции «Ночь музеев 2025»

Май 19, 2025

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года в Москве прошла XVIII Всероссийская культурная акция «», приуроченная ко Всемирному дню музея, отмечаемому 18 мая. Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии уже много лет участвует в этой и с каждым годом привлекает все больше посетителей.

Эта акция ежегодно привлекает внимание огромного числа людей, интересующихся культурными событиями своего города, страны и мира. Время проведения акции – вечернее и ночное – позволяет посетить и другие культурные учреждения тем, кто обычно из-за занятости на работе не может это сделать, к тому же, абсолютно бесплатно.

В этом году приход Кафедрального собора при поддержке фонда «Искусство добра» подготовил интересную и многогранную программу: москвичи и гости столицы могли познакомиться с выставкой «Параллели эпох», подготовленной к 25-летию повторного освящения собора и рассказывающей об истории храма на Малой Грузинской улице. Короткометражный фильм поведал гостям собора об истории и современности жизни католиков в Москве. Органный концерт в исполнении Тимура Досаева позволил насладиться звучанием знаменитого духового органа Kuhn, а экскурсионная программа предполагала не только знакомство гостей с убранством собора и традициями Церкви, рассказ о роли и жизни католиков в России, но и предоставила уникальную возможность, поднявшись на хоры, увидеть главный орган собора и мастерство органиста.

Желающие познакомиться с храмом самостоятельно могли обратиться к волонтерам, которые помогали лучше сориентироваться, отвечали на возникающие у посетителей вопросы, а также организовывали «малые группы», участники которых могли в форме свободного общения задать интересующие их вопросы, поделиться своими впечатлениями или свидетельствами.

Как отметил по завершении акции настоятель прихода о. , «в этом году чувствовалась не только большая заинтересованность гостей, но и их лучшая подготовка, и в первую очередь, духовная. Вопросы, задаваемые нашими гостями, носили глубокую духовную направленность».

Организаторы и волонтеры отметили, что посетителей чаще интересовали вопросы, касающиеся различных Таинств, а также празднуемого Католической Церковью Юбилейного года.


Текст и фото Ольги Дубягиной

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

 

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