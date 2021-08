В музеях Ватикана выросло количество молодых посетителей

Директор музеев Ватикана Барбара Ятта выразила удовлетворение тем, что сейчас по сравнению с периодом начала пандемии становится все больше и больше молодых посетителей, передает Vatican News.

«Во время изоляции мы были очень активны в социальных сетях. А когда после снятия ограничений мы вновь открыли музеи, среди посетителей становилось все больше и больше молодежи, чего не было уже давно», — рассказала Барбара Ятта в интервью изданию «Панорама». Она подчеркнула, что важную роль в этом сыграли так называемые влиятельные лица, обратившие внимание на наличие музеев Ватикана в Интернете.

Директор Папской сокровищницы искусства призналась, что когда во время пандемии начали вводить очередные ограничения, она много думала о том, как познакомить потенциальных зрителей с музейными коллекциями в новой среде. Выходом из положения был виртуальный мир. «Даже если он не может заменить реальный мир, но это определенно большая помощь», — добавила она.

Из-за COVID-19 Музеи Ватикана до недавнего времени часто закрывались. Это был очень сложный период для почти 1000 сотрудников структуры, но, к счастью, удалось сохранить все рабочие места, что стало возможным в первую очередь благодаря финансовой поддержке американской инициативы «Patrons of the Arts in the Vatican Museums».