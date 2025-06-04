Состоялся телефонный разговор Президента России с Папой Римским Львом XIV

Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV, сообщает сайт Президента России.

Владимир Путин ещё раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии.

С обеих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке.

По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал Папе Римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими Церквами.

При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путём, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.

В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле Президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договорённостях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.

Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.

В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской Православной Церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты.

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Прошлый телефонный разговор российского Президента с Предстоятелем Римско-Католической Церкви проходил в понтификат Франциска — в декабре 2021 года. Путин поздравлял тогдашнего Папу Римского с 85-летием.

Кроме того, Президент РФ регулярно направляет в адрес Святого Престола поздравительные телеграммы. Папа Римский Франциск был одним из лидеров западного мира, кого Путин личным посланием поздравил с Рождеством и Новым годом.