Кардинал Дзуппи продолжит гуманитарную миссию Ватикана по Украине

Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи продолжит свою гуманитарную миссию, которая призвана способствовать украинскому урегулированию. Об этом высокопоставленный иерарх сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Да, моя миссия будет продолжена. Она носит чисто гуманитарный характер», — сказал кардинал. Он уточнил, что в ближайшее время в координации с посольством РФ в Ватикане будут обсуждаться дальнейшие шаги. В рамках этой работы при содействии Святейшего Престола идет процесс согласования обмена пленными и возвращение детей, вывезенных из зон военных действий на Украине.

Как отметил Дзуппи, крайне важно, что по этим вопросам сторонам удается вести прямой диалог.

Дзуппи был назначен специальным посланником по Украине предыдущим Папой Римским Франциском. Новый понтифик — Лев XIV, по словам Дзуппи, поддержал продолжение этой работы по гуманитарным аспектам. В рамках своей миссии он побывал сначала в Киеве, Москве, Вашингтоне (еще при администрации Джо Байдена) и Пекине. Затем чуть менее года назад он вернулся в Москву. Усилия Ватикана были высоко оценены, в том числе в ходе недавнего первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Папы Римского Льва XIV.

Со своей стороны глава Дикастерии по делам Восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти отметил в беседе с ТАСС, что Святейший Престол открыт для всех инициатив по достижению мира. «Наши двери открыты для всех. Папа Лев XIV четко сформулировал приоритет достижения мира через диалог и встречу», — сказал иерарх.