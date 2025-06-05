Зал Печати о телефонном разговоре между Львом XIV и Владимиром Путиным

Директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил о телефонном разговоре Папы Льва XIV с Президентом России Владимиром Путиным.

«Подтверждаю, что 4 июня во второй половине дня состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и президентом Путиным. В ходе разговора, помимо вопросов взаимного интереса, было уделено особое внимание обстановке на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать шаг, который будет способствовать миру, подчеркнул важность диалога для осуществления позитивных контактов между сторонами и поиска решений в конфликте. Речь шла о гуманитарной ситуации, о необходимости содействовать помощи там, где это необходимо, о непрестанных усилиях по обмену пленными и о ценности работы, которую в этом направлении проводит кардинал Дзуппи. Папа Лев упомянул о Патриархе Кирилле, поблагодарив за поздравления, полученные в начале его понтификата, и поставил акцент на том, как общие христианские ценности могут быть светом для поиска мира, защиты жизни и достижения подлинной религиозной свободы».



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — визит В.В. Путина в Ватикан в июле 2019 года)