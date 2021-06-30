В Москве представлено первое русское издание «Космической литургии» известного католического богослова Урса фон Бальтазара

В Москве представлено первое русское издание «Космической литургии» известного католического богослова Урса фон Бальтазара

Июнь 30, 2021

Презентация Ханса Урса фон Бальтазара «Космическая литургия», посвященной богословию преподобного Максима Исповедника, состоялась 23 июня в Культурном центре «Покровские ворота». Это первый перевод на русский язык известного на Западе богословского труда. Его публикация осуществлена совместно издательством «Духовная библиотека» и издательским домом «Познание».

Об особенностях богословия преподобного Максима Исповедника, о том, как интерпретировал его Бальтазар и что может открыть для себя в этом труде современный читатель, рассказали на причастные к изданию люди и два квалифицированных читателя – священник Александр Конев, преподаватель богословия в Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, и Александр Гагинский, директор Фонда «Теоэстетика», старший научный сотрудник Института философии РАН, старший преподаватель кафедры богословия МДА, а также Артем Борисов, представитель издательского дома «Познание». Презентацию вела научный сотрудник КЦ «Покровские ворота» Джованна Парравичини.

Редактор книги Александр Кырлежев – философ, историк Церкви, публицист, напомнил историю появления этого издания. Отдавая должное известному христианскому просветителю Марине Журинской, которая в 90-е гг. перевела главы из этой книги и опубликовала их в издаваем ею журнале «Альфа и Омега», Кырлежев отметил, что этот перевод всё же нельзя считать вполне профессиональным. Поэтому по инициативе «Духовной библиотеки» за перевод взялась Галина Вдовина – историк философии, историк поздней схоластики, переводчик многих богословских текстов. Работа над книгой продолжалась почти 20 лет. Кырлежев сообщил, что переводчик и редактор работали над вторым изданием «Космической литургии», которое автор выпустил в 1961 г. Но для понимания контекста, в котором появился этот труд, важно помнить, что первый вариант вышел в 1941 г. – это время, когда, в разгар Второй мировой войны, плеяда значимых католических богословов работала над осмыслением наследия Отцов Церкви, вновь открывая его. «Патристическое возрождение» началось и в среде восточных богословов: в 1944 г. Владимир Лосский издал во Франции свои знаменитые «Очерки мистического богословия». И в этом смысле труд Бальтазара – священника-иезуита, воспитанника иезуитского Теологического факультета в Лионе, соратника Анри де Любака, стоял «у истоков патрологической науки ХХ века». По словам редактора, для современного читателя 1961 год, а тем более 1941 – это уже глубокая древность, патрологическая наука с тех пор проделала длинный путь. Но вне зависимости от этих достижений труд Бальтазара ценен тем, что автор не просто предпринял патрологическое исследование в рутинном академическом смысле: он попытался вступить в диалог с богословом VII века, представить целостный взгляд на его мировоззрение и сформулировал свои собственные богословские открытия. Не случайно в оглавлении книги не раз встречается слово «синтез»: он не создает «суммы теологии» Максима Исповедника, где всё было бы разложено по полочкам, но видит синтез его богословия. И в таком ракурсе преподобный Максим предстает как богослов, который «включает в себя и Запад, и Восток, и является авторитетом, который за пределами всех конфессиональных перегородок», сказал Кырлежев. В этом – ключ для восприятия книги Бальтазара современным читателем.

Священник Александр Конев считает Бальтазара «одним из нескольких магистральных авторов ХХ века». Он отмечает, что в первой трети ХХ века, когда автор книги получал богословское образование, важность патристических исследований была отнюдь не очевидна, а господствующая неосхоластика «высушила» , от чего «сильно пострадала христианская миссия». По словам отца Александра, Бальтазару удалось «восполнить полноту христианской миссии» – в своих работах он старался «передать чувство изумления перед Славой Божьей, которым полны труды Отцов Церкви». Используя особый, «часто поэтический стиль, он ничего не доказывает, а пытается возбудить чувства, переживание красоты как явления Славы Божьей», подчеркивая при этом, что «трансцеденталию красоты нельзя рассматривать отдельно от истины и блага». В этом – целостный подход Бальтаза, его стремление к синтезу. «Бальтазар ценит все знаки красоты, которые присутствуют в других культурах. Но критическим мерилом для христианина является Христос», – подчеркнул священник. Говоря о подходе Бальтазара к наследию преподобного Максима Исповедника, он отметил, что автор «Космической литургии» избегает «искушения сделать способ мышления ‘отца’ неким каноном», но видит богослова древности «в движении, в развитии». В таком же творческом движении находился и сам Бальтазар.

Александр Гагинский полагает, что даже сам выбор Бальтазаром названия для книги о Максиме Исповеднике дает представление об особенности его подхода, который чужд «сухому научному богословию»: «Почему ‘космическая литургия’? Сама Вселенная дышит литургическим ритмом, литургия как жизнь космоса». По словам Гагинского, Бальтазар говорит о «христоцентричной космологии» Максима Исповедника, и то же самое можно сказать о самом Бальтазаре: «Это то, что их объединяет. Говоря об эстетике, Бальтазар всегда ставит в центр Крест, Голгофу, Воскресение, Самого Христа. Бальтазар ввел понятие ‘теоэстетика’, и без Христа это был бы просто пантеизм». Гагинский считает книгу актуальной и своевременной для русскоязычного читателя. Во-первых, она в какой-то степени восполняет большие лакуны в патрологических исследованиях, которые обусловлены как «сильным отставанием», по понятным причинам, русского богословия в ХХ веке, так и дефицитом научной литературы по этим темам в хороших переводах. А «Космическая литургия» «давно стала классической по максимоведению», и настоящее издание «хорошо вводит в наследие Максима Исповедника, дает нам цельный образ выдающегося богослова, касается самых глубинных, существенных моментов его богословия».

Во-вторых, преподобный Максим интересен исследователям и Востока, и Запада. По словам выступавшего, этого Отца Церкви, как и святого Афанасия Александрийского, «часто представляют как медиатора между Востоком и Западом». «Эти выдающиеся богословы дают образ единства, возможность позитивного диалога двух традиций, который так необходим нам сегодня, он может быть очень плодотворен с философской и с богословской точек зрения», – заключил он. На этот же аспект обращает внимание издательская аннотация: «Максим поистине обретает неожиданную актуальность для сегодняшней духовной ситуации. Этот уникальный философ и богослов стоит между Востоком и Западом. Своими смирением и кротостью, но также и неустрашимостью истинно свободного духа он демонстрирует, каким образом Восток и Запад сходятся. Причем Восток — это не только Византия, а Запад — не только Рим…».

Источник: Благовест-инфо

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