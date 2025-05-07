«Католическая Энциклопедия» в вашем смартфоне: мобильное приложение от Издательства Францисканцев
Издательство Францисканцев выпустило мобильное приложение «Католической энциклопедии». Об этом сообщает портал «Мир и добро» — официальный сайт францисканской общины в России.
«Католическая энциклопедия» – это первое универсальное справочное издание на русском языке, освещающее все аспекты исторического развития и современной жизни Католической Церкви, ее вклад в мировую культуру, а также историю католичества в России.
Энциклопедия содержит систематическую информацию о вероучении Католической Церкви, ее структуре, истории и сегодняшнем дне, богословии и философии, каноническом праве, богослужении, социальном учении, агиографии.
Она состоит из авторских статей, а также материалов, подготовленных на основе наиболее авторитетных западных и российских изданий. Книга предназначена как для специалистов в различных областях науки, так и для широкого круга читателей.
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