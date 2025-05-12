Первые книжные биографии Льва XIV выйдут уже в конце мая

В конце мая на немецком книжном рынке появится первая книга об избранном понтифике под названием «Лев XIV — новый Папа», автором которой является австрийский иезуит Андреас Бетлаг.

Немецкий издатель Мануэль Гердер из Фрайбурга сообщил австрийскому католическому агентству “Kathpress” о скором выходе в свет биографии нового Папы Римского. «Мы подготовили все необходимое, чтобы стать первым издательством в мире, которое опубликует биографию нового Папы», — пояснил он.

Биография будет доступна немецкоязычным читателям в конце мая. Стоит отметить, что издательство “Herder” имеет опыт публикации биографий пап. В 2019 году вышла книга историка Церкви Джорджа Эрнести о тёзке нового Папы Льве XIII (1878-1903), который вошел в историю как автор первой социальной энциклики «Rerum novarum» 1891 года.

Как отмечает Мануэль Гердер, существует множество свидетельств того, что новый понтифик отчасти вдохновлен своим предшественником Львом XIII, что придает дополнительную ценность этой публикации.

Еще одна книга о Льве XIV должна быть опубликована немецкой издательской группой “Patmos” 10 июня 2025 года. Книга под названием «Лев XIV. Кто он — что он думает — что ждет его и нас» станет введением в мысли первого в истории Папы, приехавшего из Соединенных Штатов Америки.

Автором данной публикации является Стефан фон Кемпис, руководитель немецкой редакции Vatican News, который благодаря своему многолетнему опыту работы в Ватикане сможет предложить глубокий анализ личности и планов нового Понтифика.

Издание книг о Папе Льве XIV на немецком языке свидетельствует об огромном интересе к первому Папе из США и о желании издателей оперативно реагировать на запросы верующих и всех интересующихся жизнью Католической Церкви.



По материалам Vatican News

(На фото — епископ Роберт Фрэнсис Превост на миссии в Перу, 2023 г.)