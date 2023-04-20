В Италии живет предание о чудесном происхождении сдобной «пасхальной голубки»

В Италии живет народное предание о чудесном происхождении сдобной «пасхальной голубки». По легенде она впервые явилась людям на королевском пиру во время поста по слову святого аббата, обратившего запеченную голубку в хлеб, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Непременным блюдом на пасхальном столе в Италии давно уже стала сдобная выпечка в форме «пасхальной голубки» (Colomba di Pasqua). Пышное тесто домашние хозяйки щедро сдабривают орехами, шоколадом и цукатами, посыпают сахарной пудрой, покрывают ароматной разноцветной глазурью. Принято считать, что эта форма выпечки, как и традиционные рождественские угощения «панеттоне» и «пандоро», распространилась по стране из северной Италии. Однако существует и популярное в народе предание о чудесном появлении этого праздничного блюда.

Сюжет предания восходит шестому-седьмому веку, а действие разворачивается во время Великого поста на обильном королевском пиру, на который призвали группу ирландских монахов, посетивших в это время страну. Предание гласит, что королева Теодолинда, замок которой некогда высился на месте нынешнего города Павия, прослышала о великой святости ирландского миссионера и аббата, прибывшего в ее королевство. В Италии святого обычно зовут Коломбано, однако на различных местных и ирландских диалектах его имя звучит также как Колумба, Колумбкилле, Колумчилле и даже Кольмчилле. Примечательно, что Colmcille означает «голубь церкви», что дает основания скептикам подозревать истоки легенды не столько в чудесном событии, сколько в самом имени. Впрочем, возможна и обратная версия – что молва присвоила аббату новое имя после прославившего его чуда.

Как бы то ни было, а повествование на итальянском веб-сайте saintcolumban.eu гласит, что королева Теодолинда повелела доставить к ней ирландского аббата. Она много слышала о его великом благочестии и святости от придворных и священников, и жаждала его увидеть. Едва он прибыл в ее земли с собратьями-миссионерами, как она отправила к нему знатных посланников, и те вручили ему добровольно-принудительное приглашение на пир в ее королевский замок. Хотя то было время Великого поста, королева Теодолинда, желая поразить гостей великолепием и щедростью, распорядилась подать в тот день к столу лучшие блюда и вина в изобилии. Не удивительно, что при тогдашних представлениях о вкусной и здоровой пище это было сплошь жареное, пареное и вареное мясо во всех видах со всевозможными соусами, приправами, подливами и закусками, различные колбасы, окорока и сосиски, да изысканные блюда из дичи и птицы с винами и наливками. Монахи, прибывшие на пир во главе со святым аббатом Кольмчиллем, остолбенели при виде греховного стола, поскольку у себя в монастыре привыкли к бедности, смирению и скудости во всем, а уж тем более в постные дни.

Королева Теодолинда, король Агилульфо и пышное собрание великолепных придворных весело приступили к обильному и разнузданному пиршеству со щедрыми возлияниями. Монахи же сидели недвижно в полной растерянности, опустив очи долу и ожидая знака от настоятеля о том, как им быть и что делать. Они были голодны после долгого путешествия, но не находили на столе ни крошки постной пищи среди мясных блюд. Святой Кольмчилль смиренно склонил главу перед королевскими особами в знак благодарности за угощение, однако и сам не прикоснулся к пище.

Королева Теодолинда заподозрила скрытое оскорбление в воздержании монашествующих гостей и спросила резким тоном: «Отчего вы ничего не едите, братья, чем вам не угодило наше угощение?» Братья остолбенели в испуге, и лишь самый юный монашек решился подать робкий голосок: «Мы монахи, мы не можем это есть». Тут вмешался святой Кольмчилль, в самых изысканных выражениях испросил у королевы прощения за неразумные слова своего невежественного юного собрата, и заверил ее, что монахам запрещено принимать лишь неосвященную пищу, после чего смиренно просил у монархов разрешение на обряд благословения трапезы. Получив высочайшее дозволение, аббат придвинул к себе ближайшую тарелку и склонил главу в молитве. Затем он провел рукой над блюдом, на котором лежала запеченная в приправах голубка, и благословил его.

Едва он завершил молитву, как королевские особы, придворные и монахи застыли в изумлении –запеченная птица и ароматные приправы превратились в простой печеный хлеб. Единственное, что напоминало о прежнем блюде, эта его форма – в виде голубки. Святой Кольмчилль безмятежно молвил, что теперь эту пищу можно принимать христианам, блюдущим Великий пост, и монахи с радостью вкусили хлеб.

В наши дни сдобные «пасхальные голубки» выпекаются по всей Италии к празднику Воскресения Христова. И хотя в большинстве документов того времени и в жизнеописаниях святого Кольмчилля не находится упоминаний о визите великого ирландского миссионера в Италию, это не мешает местным христианам верить в чудесную историю появления этого постного блюда на праздничном столе.