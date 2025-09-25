В Италии с начала года уже 620 тысяч паломников посетили гроб святого Карло Акутиса

АССИЗИ. В Италии с начала года уже 620 тысяч паломников посетили гроб нового святого Карло Акутиса, чье тело покоится в джинсах, спортивном реглане и кроссовках Nike, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

По данным епархии Ассизи в Италии, за первые восемь месяцев 2025 года гробницу «молодежного» святого Карло Акутиса посетили уже более 620 тысяч человек. Лишь только за август к гробнице притекло более 121 тысячи паломников.

Рост почитания связан с празднованием церковного «Юбилея молодежи» и, конечно же, канонизацией Акутиса, которую совершил Папа Лев XIV на площади Святого Петра 7 сентября.

Благочестивый блогер Акутис, скончавшийся от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, похоронен в Большом храме Святой Марии (Санта-Мария-Маджоре) в Ассизи. В день его канонизации местные жители собрались в церкви, чтобы увидеть прямую трансляцию мессы, а специальный поезд, организованный епархией, доставил более 800 паломников из Умбрии в Рим, где они влились в огромную толпу десятков тысяч верующих на площади Святого Петра.

На службе в день канонизации брат Акутиса Мишель прочел отрывок Священного Писания на английском языке, а костариканка Валерия Варгас Вальверде, получившая чудесное исцеление через его небесное заступничество в 2022 году, прочла молитву.

На следующий день архиепископ Ассизский Доменико Соррентино отслужил благодарственную мессу у гробницы Карло Акутиса в Ассизи в присутствии родителей святого, Антония и Андреа, и сотен паломников. «Мы все призваны стать святыми, идя каждый своим путем, – напомнил монс. Соррентино в проповеди. – Путь, который он нам указал, чрезвычайно прост и понятен, это путь принятия всех Божьих даров. Он гласит – живите полной жизнью. Если вы любите краски, рисуйте. Если вам нравится музыка, играйте и пойте. Если вы хороши в спорте, старайтесь стать чемпионом. Если у вас есть умственные дары, развивайте их, не довольствуясь только сдачей экзаменов. Если вы хорошо разбираетесь в Интернете, стремитесь освоить в совершенстве этот инструмент. Все принадлежит Господу и исходит от Него». На празднике Рождества Пресвятой Богородицы архиепископ размышлял о великой преданности юного Акутиса Евхаристии и Богородице, напомнив, что для него «Дева Мария и Евхаристия были единой неделимой любовью, Иисуса он видел глазами Марии, а Марию любил сердцем Иисуса».

В ходе торжеств в Ассизи, 5 сентября состоялось открытие бронзовой статуи «Святой Карло у креста» работы канадского мастера Тимоти Шмальца. Образ высотой три с половиной метра запечатлел юного святого с ноутбуком в руках, на экране которого потир и дискос. В ближайшие недели несколько кардиналов курии собираются отслужить благодарственные мессы в Ассизи. Кардинал Лазарь Ю Хён-шик, префект Департамента по делам духовенства, возглавит службу 28 сентября в базилике Святого Франциска в Ассизи. Кардинал Марчелло Семераро, глава Дикастерии по канонизации святых, возглавит службу 5 октября в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели. А 12 октября государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отслужит мессу на праздник Святого Карло Акутиса.

Особым почитанием Карло Акутис пользуется у молодежи. Издание CNA сообщает, что молодой художник Джонни Врба создал два необычных мозаичных образа святого Акутиса из ровно тысячи игрушечных солдатиков, покемонов и других «узнаваемых предметов», чтобы «помочь юным католикам ближе узнать первого святого молодого поколения». Каждая фигурка и предмет мозаики «имеет особое назначение и цель», по его словам.

Врба давно уже экспериментирует в духовном творчестве. Ранее он создал два мозаичных образа Иисуса в терновом венце – один из винных пробок, символизирующих чудо Иисуса в Кане, а другой из игрушечных солдатиков.

Для образа св. Карло Акутиса он тоже использовал солдатиков, потому что «игрушки были ему близки, он сам играл в видеоигры и покемонов». Подобрав качественных солдатиков и игрушки, художник раскрасил и наклеил их, создав 45-килограммовый мозаичный образ «Первый святой миллениал» [так на западе именуют поколение 1984-2002 годов рождения].

«У каждого элемента мозаики свой смысл и цель, – говорит Врба. – Одни солдатики повернуты лицом к распятию как символу смерти, а потому они скорбные, серые и черно-белые. А цветные яркие солдатики обращены вовне, они возвещают Евангелие и лучатся его радостью». 163 цветные фигурки символизируют христиан, восставших против смерти, а также 163 евхаристических чуда, которые сам Акутис при жизни восславил на своем веб-сайте. В мозаике еще спрятаны десятки пасхальных яиц и разные покемоны как символы игр Акутиса. На заднем плане есть даже футбольное поле как символ его любви к спорту.

Образ приобрел молодежный центр Ватикана. В Ассизи Врба встретился с прихожанами прихода Святого Карла Акутиса в Чикаго, и один из них заказал ему точную копию мозаичного образа с еще большей детализацией. Художника вдохновляют слова Акутиса «мы все рождаемся оригиналами, но многие из нас становятся копиями». Потому Врба делает каждый свой образ уникальным. «Образ Святого Карло Акутиса особенно привлекает детей, – радуется художник. – Они сразу понимают, что у каждой фигурки в мозаике своя особая миссия, как у каждого из нас в Церкви. Каждый из нас создан для особой цели, а вместе мы источник жизненной силы Церкви. Я хочу творить такие произведения, на которые люди не просто смотрят, а изучают их и вникают. Это самая большая радость в моей жизни, когда дети подходят к моим вещам, трогают элементы мозаики, читают их смыслы и играют с ними. Мне нравится это видеть».

В настоящее время Врба работает над четырьмя образами для Недели искусств в Майами в декабре, в том числе образами святого Иоанна Павла II и недавно канонизированного святого Пьера Джорджо Фрассати. Работы Врбы станут одним из немногих духовных произведений на этой светской выставке. «Я стремлюсь сделать образы орудиями проповеди житий святых, – говорит художник. – Моя миссия в том, чтобы нести и проповедовать евангелие средствами искусства, доносить всеобщий призыв к святости, используя узнаваемые и привычные предметы домашнего обихода и игрушки».