В Госдуму РФ внесён законопроект о запрете молельных домов в многоквартирных домах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете размещения молельных домов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Новые люди».

«13 февраля в Государственную думу был внесен законопроект об ограничении размещения молельных домов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ был инициирован партией «Новые люди», получил межфракционную поддержку и был доработан с учетом позиции правительства РФ», — указано в релизе.

Проектом предлагается внести изменения в закон о свободе совести и религиозных объединениях. Так, согласно инициативе, не допускается проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях. Кроме того, проектом уточняется, что религиозные обряды могут совершаться в жилых помещениях исключительно в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях.

В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования.



(Фото — Дмитрий Феоктистов/ ТАСС)