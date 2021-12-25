В главном храме Преображенской епархии встретили Рождество Христово

Вечером 24 декабря в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось богослужение великого торжества Боговоплощения — Месса Навечерия Рождества Христова.

Согласно сложившейся традиции, поздним вечером в канун Рождества в каждом из приходов столицы Сибири служится лишь одна Месса, но в этом году, как и в прошлом, в связи с действующими противопандемийными ограничениями, в Кафедральном соборе 24 декабря праздничных Месс было целых четыре: в 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 по местному времени. Таким образом стремились избежать большого столпотворения. Кроме того, в Рождественский Сочельник, как впрочем и вообще во всё последнее время, молящихся просили соблюдать эпидемиологические меры: быть в масках и держать социальную дистанцию.

Преосвященный Владыка Иосиф Верт возглавил «восьмичасовую» Святую Мессу. И хотя на это богослужение пришло совсем немало людей, их удалось весьма удачным образом распределить по храмовому пространству, так что в конечном итоге каждому участнику нашлось его «надежно защищенное» место. Храм украшала пышная елка необычной формы, радуя верных умопомрачительным переливом огней; под церковными сводами звучали величественные звуки органа и нежные и ликующие песнопения в исполнении приходского хора; а Преосвященный Иосиф произнес глубокую и проникновенную проповедь.

Обращаясь к верным их Архипастырь прежде всего отметил, что «Рождество из года в год даёт нам новый импульс для радости, ‘чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке’ (Тит 2)», а затем поделился собственными размышлениями, в которых явственно прозвучали нотки личного характера.

«Знаете, – сказал Владыка Иосиф далее, – когда я учился в духовной семинарии в Литве много лет назад и в фантазиях представлял себе свое будущее служение священника, проповедника, как это, наверное, делают все семинаристы, я говорил себе, что буду проповедовать христианскую веру как поэзию, в духе радости, буду часто использовать стихи известных поэтов, которые одухотворяют сухую проповедь, приготовляют почву, приготовляют сердца слушающих. Должен признаться, что на самом деле у меня это не очень получилось. Но сегодня я позволю себе сделать еще одну попытку.

К слову, хочу напомнить, что в прошедший Адвент Папа Франциск снова и снова призывал верующих, готовясь к Рождеству, слишком не суетиться и чрезмерно не заботиться о внешнем, а готовиться внутренне, в молитве, искать Новорождённого Младенца в своём сердце и в делах милосердия. И как же я удивился, когда, перечитывая рождественские стихи Иосифа Бродского, я нашёл много такого же у поэта, родившегося и выросшего в атеистическом СССР, который, однако, регулярно писал стихи на Рождество в 60-е – 70-е годы прошлого века!

Бродский, как кажется, не был воцерковлен, но он восхищался личностью Иисуса Христа. Личность и подвиг Иисуса Христа поражали и восхищали поэта… Он сам позднее вспоминал в разговоре с одним журналистом: ‘У меня была идея в свое время, когда мне было 24-25 лет, на каждое Рождество писать по стихотворению’. ‘В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный’. И далее он продолжает: ‘Каждый год к Рождеству <…> я стараюсь написать стихотворение для того, чтобы <…> поздравить Иисуса Христа с днем рождения. Это самый старый день рождения, который наш мир празднует’. Эту идею Бродский воплотил в жизнь. Итак, я попробую прочитать одно его стихотворение, датированное 24 декабря 1971 года. Не судите меня слишком строго.

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

Производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров

в транспорт прыгают, ломятся в двери,

исчезают в провалах дворов,

даже зная, что пусто в пещере:

ни животных, ни яслей, ни Той,

над Которою – нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства –

основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,

что Его приближенье, сдвигая

все столы. Не потребность в звезде

пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,

и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят

трубы кровель. Все лица, как пятна.

Ирод пьет. Бабы прячут ребят.

Кто грядет – никому непонятно:

мы не знаем примет, и сердца

могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке

из тумана ночного густого

возникает фигура в платке,

и Младенца, и Духа Святого

ощущаешь в себе без стыда;

смотришь в небо и видишь – звезда.

Дорогие! Недавно мне по ватсапу прислали видеоролик, в котором протестантский пастор на Рождество читает своей пастве это стихотворение Бродского. Он заметно тронут и, чтобы не выдать своего волнения, пробует засмеяться, однако видно, что его голос вот-вот сорвётся.

И если Рождество Иисуса в этом мире тронуло и нас, не забудем в это святое рождественское время прийти к Нему, преклонить колени перед яслями и поздравить Его с Днём Рождения. Скажем Ему спасибо за всё, что Он сделал для нас. Спасибо, что Он спустился с небесных высот, оставил на 33 года чудесный рай, – дом Отца, и чтобы жить здесь, на земле, в общем-то достаточно бедной жизнью. Спасибо за страдания и смерть на кресте, – за эту жертву, которой Он искупил нас и весь мир. Спасибо за чудеса Таинств Церкви, в которых я мог омыться крещальной водой и исповедью от моих грехов, за Евхаристию и слово Божие, которыми Он питает мою душу, и за всякую благодать и защиту от козней врага. Спасибо за мою жизнь и каждый миг этой жизни, за моих родных и близких, которых Он мне дал, за всю планету Земля, за весь чудесный и непостижимый мир!

И спросим себя в своём сердце: а что я сделал для Иисуса до сих пор? И, осознавая себя должниками перед Господом, скажем: ‘Возьми, Господи, и прими всю мою свободу, мою память, мой разум и всю мою волю – всё, что имею и чем обладаю; Ты даровал мне всё сие – Тебе, Господи, их возвращаю; всё Твое – распоряжайся им по Твоей воле; даруй мне любовь Твою и благодать, и их будет мне достаточно’. Аминь».

В заключение Отец Епископ по сложившейся традиции поздравил народ Божий с Рождеством на разных языках, а затем сказал: «Хочу пожелать всем верующим во Христа обильной благодати Божией, мира, взаимопонимания, здоровья, долгих лет жизни! Представители старшего поколения любят в таком случае говорить: ‘Главное – здоровье’. Хотя на самом деле это не самое главное. Но всё-таки это важный фактор нашей жизни, особенно сейчас, во время пандемии. Я прошу вас молиться за священника Петра из Нижневартовска, который находится в тяжелом состоянии. Пусть Младенец Иисус принесет в ваши семьи счастье в этой жизни, но еще больше – в жизни вечной. Поздравьте от моего имени всех родных и близких, которые не смогли прийти на Святую Мессу по старости, по болезни или ввиду проживания вдалеке от нашего храма. Вот уже второй год подряд мы празднуем Рождество в условиях пандемии и всех сопутствующих этому ограничений. (…) Эти ограничения не позволяют нам собраться всей общиной на одной Рождественской Мессе. А ведь если нас – молящихся – много, то это дает дополнительный духовный импульс каждому из нас. Но мы будем молиться сегодня и за отсутствующих: и за тех, кто не может ходить в храм; и за тех, чьи сердца пока еще не тронула благодать. Мы будем чувствовать себя едиными в своей Церкви. В этом году мы начали синодальный путь. Идти синодальным путем – это значит идти вместе. Мы будем собираться вместе в группах, мы будем обсуждать в них проблемы Католической Церкви, чтобы эти проблемы решали не только священники или епископы, но и все верующие. Я прошу вас молиться о том, чтобы этот процесс, который продлится два года, принес свои обильные плоды».

Владыка преподал присутствующим свое торжественное архипастырское благословение, но и после этого самые юные участники богослужения на некоторое время остались в храме: им были вручены сладкие подарки.

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Некоторые подробности нынешней Рождественской ночи смотрите в фоторепортаже Кирилла Канина, подготовленном специально для «Сибирской католической газеты»: