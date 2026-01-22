В день памяти святой Агнессы Папе Римскому преподнесли двух ягнят (+ ФОТО)

21 января, в день литургической памяти святой Агнессы, девы и мученицы, по традиции освящаются агнцы, чья шерсть затем будет использована для создания паллиев новых архиепископов-митрополитов. Накануне этого обряда, который совершается в римской базилике Святой Агнессы на улице Номентана, ягнят преподнесли Святейшему Отцу, сообщает Vatican News.

Церемония состоялась в часовне Урбана VIII в Апостольском дворце. В соответствии с многовековой традицией, Папе были преподнесены два ягненка, шерсть которых будет использована для изготовления паллиев.

Паллий — это элемент литургического облачения в виде узкой ленты из белой овечьей шерсти, украшенной шестью вышитыми крестами и свинцовыми пластинами, подбитыми черным шелком.

Паллий Епископа Рима символизирует полноту его власти, он может носить его во время каждой литургии. Паллий архиепископов символизирует пастырскую ответственность, единство с Папой и особую близость к Св. Престолу. Иерархи имеют право носить его только в главные праздники. Обряд освящения паллиев и их вручения новым митрополитам совершается Святейшим Отцом ежегодно в праздник святых апостолов Петра и Павла — 29 июня.

Традиция благословения ягнят связана с чествованием святой Агнессы, римской девушки, которая на рубеже III-IV веков приняла мученическую смерть за Христа — она была пронзена тем же способом, каким закалывают ягнят. На иконах святая часто изображается с этими животными, символом чистоты и жертвы. Над её могилой на улице Номентана в Риме была построена церковь — базилика Святой Агнессы. В 2026 году обряд благословения ягнят в ней возглавил генеральный настоятель ордена каноников-регуляров Латеранского собора отец Эдуардо Паризот.