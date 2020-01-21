21 января. Святая Агнесса (Агния), дева и мученица. Память

Христианская мученица Агнесса, жившая в Риме на рубеже III и IV веков, – одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых, образ которой к тому же отличается особо трогательной притягательностью.

Наиболее древние источники о ее жизни и мученичестве – панегирик св. Амвросия Медиоланского («О девстве», I, 2), высеченная в мраморе надпись Папы Дамасия в церкви Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура, а также посвященный ей гимн поэта Пруденция – восходят ко второй половине IV века. Житие святой Агнессы складывалось постепенно и вбирало в себя элементы устного предания.

Агнесса родилась около 291 г. в знатной римской христианской семье. Она отличалась красотой, но уже в раннем возрасте приняла решение всецело посвятить себя Богу и приняла обет безбрачия. Между тем, к ней воспылал страстью сын римского префекта Семпрония, а когда она отвергла его сватовство, донес властям, что она – христианка.

В начале IV века как раз было в разгаре гонение, устроенное императором Диоклетианом, а потому Агнессу схватили и отвели на допрос к префекту. Тот предложил ей принести жертву языческим богам, но Агнесса наотрез отказалась. Стремясь запугать ее, префект велел показать ей орудия пыток, но они, вместо ужаса, вызвали у нее лишь смех: «Вы можете, — сказала она, — испачкать свой меч в моей крови, но никогда не сможете осквернить мое тело, посвященное Христу».

Тогда разгневанный префект приказал раздеть ее и отправить нагую в публичный дом. Но когда с Агнессы сорвали одежды, у нее чудесным образом отрасли волосы, так что она смогла закрыться ими. Позже ангел доставил ей светлое покрывало. В публичном доме все мужчины, пытавшиеся приблизиться к ней, внезапно теряли свою мужскую силу и вынуждены были с позором отправляться восвояси, так что она сохранила свое целомудрие.

Также посетивший ее жених и вовсе умер, но когда его отец умолял Агнессу вернуть его к жизни, она молилась за него и он воскрес.

В конечном счете Агнессу приговорили в сожжению на костре как колдунью. Когда ее вели к месту казни, толпа язычников выкрикивала в ее адрес оскорбления. Однако солдаты, которые должны были привести приговор в исполнение, испытывали жалость к ней и колебались. Тогда Агнесса сказала: «Не медлите. Это тело пробуждает такое восхищение, которое я ненавижу. Пусть оно погибнет».

Ее поместили на костер и зажгли огонь. Агнесса молилась так: «Твое имя я славословлю и восхваляю по всей земле до ее края. Я исповедую Тебя своими устами и всем сердцем желаю Тебя». Тем временем огонь погас. Агнессу попытались заковать в кандалы, но оковы упали с ее миниатюрных членов. Наконец, один из солдат убил ее мечом, отрубив ей голову.

Было это, по преданию, 21 января 304 г., когда Агнессе было 12 лет.

Святой Амвросий писал о ее свидетельстве: «В столь нежном возрасте у юной девушки едва хватит смелости выдержать разгневанный взгляд своего отца, а от укольчика иголки в пальчик она вскрикивает как от раны. Но у этой девочки хватило смелости, чтобы не убояться меча. Она не потеряла отваги, оказавшись в кровавых руках палача. Она молилась, она склонила голову. Узрите в ее жертве двойное мученичество: она сберегла свое целомудрие и свою веру».

Поэт Пруденций в своем посвященном Агнессе гимне писал так: «Одним ударом она была обезглавлена, смерть пришла быстрее, чем боль, и блистающая душа ее, освободившись, улетела на небеса, где ее, следующую по белой дороге ведущей в рай, встретили ангелы».

Мученица Агнесса была похоронена в Римских катакомбах, которые до сих пор носят ее имя. Место ее погребения с самого начала было окружено почитанием верующего народа, там совершались чудеса. Затем почитание св. Агнессы распространилось по всей Западной Европе.

Дочь императора Константина Великого Констанция воздвигла в 342 г. над катакомбами, где покоились останки святой, храм, который позднее был перестроен в базилику Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура. Святой Агнессе посвящен также еще один римский храм: Сант-Аньезе-ин-Агоне, в крипте которого покоится ее главная реликвия – отсеченная голова.

Для великих Учителей Западной Церкви – Амвросия Медиоланского, Иеронима, Августина – св. Агнесса была олицетворением девственной чистоты и целомудрия. Ее почитали как небесную покровительницу девственниц.

В Латинском обряде имя св. Агнессы было включено в Римский канон св. Мессы и в Литанию всем святым. Св. Агнессу почитают также православные (дни памяти – 21 января и 5 июля по Юлианскому календарю), верные Древних Восточных Церквей, англикане и лютеране.

Иконографические символы св. Агнессы – белый агнец (по созвучию имени), изображаемый у нее на руках или стоящим рядом, пальмовая ветвь. Святую часто изображают с длинными волосами, покрывающими ее тело, а также на костре среди пламени.

Мученичество св. Агнессы было популярным сюжетом у художников Средневековья и Возрождения: ее изображали Андреа дель Сарто, Джотто, Хусепе Рибера и другие.

По давней традиции в день литургического поминовения св. Агнессы 21 января Папа совершает в римской базилике Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура обряд благословения двух ягнят (агнцев), из шерсти которых изготовляются паллии для митрополитов.