Уступка или прогресс? Миряне на руководящих должностях в Курии

Префект на покое Департамента по делам епископов кардинал Марк Уэлле опубликовал в ватиканских СМИ размышления на тему «Миряне на авторитетных позициях в Римской Курии: уступка, которую нужно пересмотреть, или экклесиологический прогресс?».

Иерарх ссылается на смелое решение Папы Франциска: назначить мирян, в том числе монахинь, на руководящие должности, обычно занимаемые епископами или кардиналами, в различных ведомствах Св. Престола. «Папа объяснил это новшество синодальным принципом, — пишет Уэлле, — требующим более широкого участия верных в общении и миссии Церкви». Однако эта инициатива стакивается с «древним обычаем» доверять руководящие посты исключительно священнослужителям. Отсюда проистекает «затруднение», испытываемое перед этим решением Папы, так что в начале нового понтификата некоторые выразили пожелание, чтобы неразрывная связь между служебным священством и функцией управления в Церкви была вновь подтверждена.

Уэлле поясняет, то tria munera — три функции, проистекающие из Таинства Священства, то есть учительство, освящение и управление, — не означают, что Таинство Священства является единственным источником всякого управления в Церкви. Кардинал Уэлле упоминает о различных канонических позициях по вопросу истоков и различения власти, исходящей из Таинства Священства, и юрисдикционной власти в Церкви. Он рассуждает о связи между Святым Духом и Церковью, точнее, между Святым Духом, семью Таинствами и сакраментальным характером Церкви в целом, отмечая, что католическое богословие Таинств «страдает пневматологическим дефицитом, идущим в ногу с односторонним христологическим видением». Необходимо вновь обратить внимание на присутствие и деяние Святого Духа на служении общению и миссии Церкви: мы научились говорить о благодати в антропологических терминах, не называя Божественную Ипостась, конфигурирующую пасхальную тайну в человеческих душах и в структурах Церкви: эта Ипостась – Святой Дух, исходящий от Отца через воскресшего Христа, Дар и Общение, плодом и Таинством Которого является Церковь.

Насколько эта отсылка к Святому Духу, началу церковного общения, значимо для управления в Церкви? Кардинал Уэлле отмечает, что Папа Франциск рассматривал действие Святого Духа за рамками установленной связи между авторитетом в Церкви и властью служебного священства. То, что во главе Департамента коммуникации, органов управления Государства Града Ватикан, Департамента служения целостному развитию и так далее стоят не епископы, а компетентные миряне, «не делает их служение менее ценным»: «Харизмы Святого Духа имеют своей авторитетный вес в тех областях, где рукоположение не является необходимым, где может даже быть целесообразней компетентность иного порядка; например, в управлении кадрами, осуществлении юриспруденции, в культурно-политическом анализе, в финансовом управлении, в экуменическом диалоге. Во всех этих сферах, приведенных в качестве примера, можно себе представить такое сотрудничество между духовенством, мирянами и монашествующими, в котором подчиненное положение священнослужителя не будет нежелательным или сомнительным.

«Пастырское служение не может заменить авторитет харизмы, — продолжает Уэлле. – Когда Папа назначает женщину руководить ведомством, он не делегирует свои полномочия неизвестно кому, но доверяет человеку, признанному компетентным на определенном уровне церковного опыта, в силу харизмы, высокую ответственность, обрамленную и гарантированную глобальной юрисдикцией Святейшего Отца над Римской Курией».

Канонический подход рассматривает Святого Духа только как «глобального гаранта» институтов: вот почему необходимо «возобновить диалог между экспертами по каноническому праву и богословами в свете пневматологии», подытоживает кардинал Уэлле, подчеркивая: «У меня нет никакого сомнения в том, что жест Папы Франциска является многообещающим для будущего, поскольку он инаугирирует признание харизматической власти со стороны власти иерархической».



Источник: русская служба Vatican News