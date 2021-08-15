Успенский пост у греко-католиков и православных продлится две недели

В день чествования братьев-мучеников Маккавейских, их матери Саломеи и учителя Елеазара – 14 августа – в Церквях восточной традиции начался Успенский пост. Он длится 2 недели – до праздника Успения Пресвятой Богородицы (по Юлианскому календарю).

Первый день поста – святых мучеников Маккавеев (от древнееврейского Маккаби, что в переводе означает «молот»). Подвиг мучеников Маккавеев настолько повлиял на сознание иудеев, что это имя стало нарицательным – символом непоколебимого мужества и бесстрашия. Существует даже утверждение, что Маккаби – аббревиатура слов Торы, что в переводе означает «Кто подобен Тебе, Всевышний».

В 166 году до Рождества Христова по указу языческого сирийского царя Антиоха Эпифана мученической смертью погибли семь братьев Маккавеев – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркел – и их мать Саломея, а также учитель Елеазар. Приверженнец эллинского культа, Антиох Эпифани ввел в Иерусалиме и всей Иудее языческие обычаи. В храме Господнем он поставил статую Зевса, к поклонению которому принуждал иудеев.

Девяностолетний старец – законоучитель Елеазар, который за свою веру был осужден, с твердостью пошел на мучения и пытки и умер в Иерусалиме.

Такое же мужество показали и ученики святого Елеазара – семь братьев Маккавеев и их мать Саломея. Они признали себя последователями Истинного Бога, отказавшись принести жертву языческим богам.

В день упоминания о подвиге Маккавейских мучеников в Церквях восточной традиции начинается двухнедельный Успенский пост. Это самый молодой и самый короткий из из четырех годовых постов, он длится всего две недели. Начинается Успенский пост медовым Спасом 14 августа (по н. ст.), центр его – Преображение Господне (19 августа н. ст.), заканчивается праздником Успения Божией Матери (28 августа н. ст.). Успенский пост – единственный, посвященный Богородице. Дни Успенского поста уже считаются осенними, завершающими церковный год.



История

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: “Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу (Петров пост, – ред.), для осени осенний – в седьмом месяце (Успенский, – ред.), для зимы – зимний (Рождественский, – ред.)”.

Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (14-28 августа по н. ст.).

Праздник Успения, к которому готовит верующих Успенский пост – один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можно праздновать смерть? Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова.

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты. Это значит, что с 14 по 27 августа восточные христиане воздерживаются от мясных, рыбных, молочных продуктов и от яиц. В праздник Преображения Господня, разрешается есть рыбу.

По материалам Risu.org.ua и Pravmir.ru