Турецкие археологи считают, что нашли то место, где изначально хранились мощи Николая Чудотворца

Археологи из Турции предполагают, что обнаружили изначальное место пребывания мощей святителя Николая Чудотворца – в церкви святого Николая в провинции Анталья.

По словам председателя Регионального совета Антальи по сохранению культурного наследия Османа Эравшара, гробница и саркофаг святителя Николая находились в основании фрески с изображением Иисуса Христа в церкви святого Николая, сообщает Газета.ru со ссылкой на Heritage Daily.

Именно в этом месте группа археологов обнаружила первоначальный фундамент церкви и старинный мозаичный пол IV века по Р.Х.

Как предположил Осман Эравшар, саркофаг святителя Николая Чудотворца «должно быть, был помещен в особое место, а именно в часть с тремя апсидами, покрытую куполом».

«Там мы обнаружили фреску, изображающую сцену, где Иисус держит Библию в левой руке, а правой делает знак благословения», – добавил он.

Кроме того, археологи нашли мраморную напольную плитку со словом «благодать» на греческом языке, которая, как считают исследователи, могла быть маркером, указывающим на точное место захоронения святого.

Напомним, что свое епископское служение святитель Николай Чудотворец совершал в Мирах Ликийских (ныне – Демре, провинция Анталья, Турция). Святитель преставился около 345 года. В V веке византийский император Феодосий II повелел построить церковь во имя святого Николая на том месте, где святитель служил епископом. Там его тело и было перезахоронено после предварительной эксгумации.

В 1087 году купцы из Бари перевезли мощи святителя Николая из Малой Азии в Италию, спасая их от поругания турками, а также желая иметь святыню в своем городе. Чуть позже, во время Первого Крестового похода, часть мощей вывезли из Малой Азии венецианцы, поместившие их в базилику монастыря Сан-Николо-аль-Лидо на острове Лидо.



Источник: «Фома»