Ученый считает, что обнаружил точное место, где Христос обратил воду в вино

Американский профессор Том Макколлоу, последние годы работающий в Израиле, утверждает, что, возможно, обнаружил точное место, где Иисус Христос совершил Свое первое чудо, обратив воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской (об этом рассказывается во 2-й главе Евангелия от Иоанна), сообщает сайт Crosswalk.com. По его мнению, это произошло в местечке (ныне археологическом памятнике) Хирбет-Кана, а не в галилейском городке Кафр-Кана близ Назарета, как считалось ранее.

«Мы обнаружили обширный христианский пещерный комплекс, куда христианские паломники приезжали, чтобы почтить память чуда превращения воды в вино во время брачного пира», — сказал Т. Макколлоу, некогда преподававший историю религии в Центральном колледже (частный гуманитарный университет) в городе Данвилл штата Кентукки, а ныне возглавляющий археологические раскопки в Хирбет-Кане.

«Этот комплекс использовался верующими с конца V или начала VI века вплоть до XI-XII веков — эпохи крестовых походов», — добавил он.

Хирбет-Кана изначально была еврейской деревней, существовавшей с 323 года до н.э. по 324 год н.э.

По словам команды археологов, весьма красноречивым свидетельством в пользу версии Макколлоу является множество туннелей, украшенных многочисленными крестами и символами, указывающими на Иисуса Христа, которым более 1500 лет и которые использовались древними христианами.

Кроме того, Макколлоу обнаружил престол и полку с каменным сосудом на ней. Профессор отметил, что там есть место еще для пяти сосудов, что точно соответствует шести каменным сосудам (водоносам), которые Спаситель повелел наполнить водой, прежде чем сотворил Свое первое чудо (Ин. 2:5-6).

На стенах комплекса даже можно найти указания на греческую фразу «Кирие Иису» на койне, означающую «Господи Иисусе».

«Имеющиеся у нас тексты того периода, описывающие, что делали и видели паломники, приходившие в Кану Галилейскую, точно соответствуют тому, что мы увидели в этом пещерном комплексе», — удивляется профессор.

Далее Макколлоу ссылается на один из трудов иудейского историка I века н.э. Иосифа Флавия.

«Его ссылки на «Кану» географически совпадают с расположением Хирбет-Каны и логически согласуются с развитием событий», — сказал он в интервью британскому агентству Pen News.

«Упоминание о Кане у Иосифа Флавия, в Новом Завете и в иудейских текстах явно говорит о том, что это было еврейское поселение, расположенное недалеко от Галилейского моря (Тивериадского озера) и в районе Нижней Галилеи. Хирбет-Кана прекрасно соответствует всем этим критериям!», — убежден он.

Более того, Макколлоу обратил внимание на тот факт, что Кафр-Кана не являлась местом массового паломничества католиков и не отождествлялась с Каной Галилейской аж до XVII века.

«В ту эпоху католики-францисканцы занимались организацией паломничеств: для них доступность места была важнее исторической точности», — считает он.

Макколлоу доволен тем, что результаты его раскопок будут служить еще одним аргументом в пользу историчности Библии и ценности Евангелия от Иоанна, благодаря которому мы узнаём о чуде в Кане.

«Сделанные нами находки показали, что Хирбет-Кана была процветающей еврейской деревней, расположенной в самом центре региона, где прошла большая часть жизни и служения Иисуса Христа», — заключил он.

Ранее сообщалось, что группа исследователей под руководством профессора христианской и средневековой археологии Франчески Романы Стасоллы из Римского университета «Сапиенца» (Италия) под храмом Гроба Господня в Иерусалиме обнаружила следы сада, который упоминается в Евангелии от Иоанна, где и был захоронен Спаситель в «новом гробе»: «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19:41-42). Археологи обнаружили свидетельства, указывающие на то, что 2000 лет назад на месте храма Гроба Господня росли оливковые деревья и виноградники.

Также совсем недавно были обнаружены свидетельства, подтверждающие Библейский рассказ о гибели благочестивого царя Иудеи Иосии в битве при Мегиддо против войска египетского фараона Нехо в 609 году до н.э. Во время археологических раскопок на древнем холме Мегиддо на территории Изреельской долины были найдены фрагменты египетских керамических изделий, что подтверждает присутствие египтян на этом месте примерно в VII веке до н.э.



Источник: Православие.Ru