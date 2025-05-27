В городе, где прошел I Вселенский Собор, нашли древние христианские мозаики

Набор замечательно сохранившихся мозаик, которые, как полагают, относятся к ранней христианской эпохе, был обнаружен во время раскопок фундамента в районе Бейлер в Изнике (древняя Никея), провинция Бурса в современной Турции.

Это открытие вызвало всплеск интереса к духовному и археологическому наследию города, о котором сегодня вспоминают в связи с юбилеем Первого Вселенского Собора, проходившего в Никее в 425 году под председательством святого императора Константина Великого.

Исследователи полагают, что мозаики, на которых изображены культовые христианские символы — корабль и олень, были созданы в период с I по IV век нашей эры.

Археологи и историки предполагают, что мозаики могли возникнуть в первые века Христианства, отмечая их несомненную связь с самыми ранними последователями Христианской веры.

Эксперты сейчас тщательно анализируют богословское и историческое значение фигур, что может дать более глубокое понимание эпохи первоначального становления Христианства.

На фоне предстоящего празднования 1700-летия Первого Вселенского (Никейского) Собора в 2025 году сделанное открытие кажется особенно трогательным. Созванный в 325 году нашей эры равноапостольным императором Константином, Собор сыграл ключевую роль в определении христианской догматики, включая формулировку Никейского символа веры, первого универсального исповедания веры Христианства.

Находку также связывают с предстоящим визитом Папы Льва XIV, недавно избранного нового главы Католической Церкви, который уже заявил о намерении посетить Никею в связи с юбилеем Первого Вселенского Собора, что планировал сделать еще его предшественник – Папа Франциск. Ожидается, что визит Папы Римского возродит всемирный интерес к религиозному и историческому наследию города.

С ростом международного внимания к Никее-Изнику эксперты и защитники культуры возобновляют свои призывы предоставить городу и его археологическим сокровищам статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавно обнаруженные мозаики — наряду с глубокими связями Изника с христианской историей — могут стать поворотным моментом в повышении глобального культурного профиля города.

Любопытно, что недавнее открытие мозаик — не единственное открытие, связанное с древним христианским наследием Никеи. 29 апреля любитель-охотник за сокровищами попал в заголовки газет, заявив, что определил первоначальное место проведения Первого Вселенского Собора, тайну, которая веками ставила в тупик историков Церкви. Хотя это заявление остается предметом споров и научного изучения, совпадение также подогрело интерес общественности к этой местности.



Источник: «Седмица»

Фото: ancientist.com