Катакомбы Святого Себастьяна: путь веры и памяти (+ ФОТО)

На третьем километре древней Аппиевой дороги, в южной части Рима, расположено одно из самых значимых мест раннехристианской истории — катакомбы Святого Себастьяна. Для паломников XXI века это по-прежнему место живой связи с истоками христианства.

Именно здесь, в древнем карьере по добыче пуццолановой земли, с I века нашей эры устраивали захоронения — сначала языческие, затем христианские. Со временем под землёй сформировалась разветвлённая сеть галерей протяжённостью около 12 километров на трёх уровнях.

Фрагмент Аппиевой дороги — старейшей магистрали Рима.



В массовом представлении катакомбы нередко воспринимаются как тайные убежища первых христиан, однако археологи утверждают: это миф. «Катакомбы были именно кладбищами», — поясняет Флавио Паллокка, археолог из Папской комиссии по священной археологии. Здесь покоились тела умерших в ожидании воскресения; неслучайно христиане называли свои кладбища koimētērion, что по-гречески означает «место сна».

Катакомбы Святого Себастьяна.



Немногие знают, что катакомбы Святого Себастьяна были связаны и с первоверховными апостолами. Традиция связывает это место с эпизодом временного переноса мощей апостолов Петра и Павла в годы преследований христиан, происходивших в правление императора Валериана. Позже это место стали называть Memoria Apostolorum (место памяти апостолов).

По мнению археологов, святые мощи были перенесены, вероятно, в Триклию, просторное крытое помещение, где собирались паломники. На стенах сохранились сотни древних граффити — молитв, обращённых к Петру и Павлу. Некоторые из них можно прочитать и сегодня. Один из паломников оставил надпись, дошедшую до нас через века: «Paule et Petre, petite pro Victore» — «Павел и Пётр, молите Бога о Викторе».

Граффити с молитвами святым Петру и Павлу.



Позже здесь утвердилось почитание мученика Себастьяна, офицера императорской гвардии, казнённого за веру. Его могила стала центром паломничества, а богатые христиане стремились быть похороненными рядом, в надежде на спасение души.

Усыпальница в подземной крипте святого Себастьяна.



Несмотря на утрату мощей Себастьяна в IX веке, память о нём и значимость катакомб не были утрачены. В XIII столетии мощи были перенесены обратно, и традиция почитания этого мученика продолжилась. В XVI веке итальянский подвижник Филипп Нери, вдохновлённый святостью этого места, часто молился здесь, и пережил мистический опыт, о котором свидетельствует его биография.

Сегодня катакомбы Святого Себастьяна продолжают быть местом молитвы и духовного поиска. В рамках Юбилея 2025 года они стали частью «Пути мучеников» — паломнического маршрута, объединяющего шесть важнейших римских катакомб.



Оксана Тыниченко

Источник: русская служба Vatican News