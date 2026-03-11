«Церковь – Народ Божий для всех». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 11 марта 2026 года

На общей аудиенции 11 марта Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о догматической конституции Lumen gentium и обратился к её второй главе, посвящённой Народу Божьему. Передает русская служба Vatican News.

Папа напомнил, что Бог совершает Своё спасительное дело не в отвлечённых идеях, а в живой истории. Всевышний призывает Авраама и обещает ему потомство столь многочисленное, как звёзды небесные и как песок на берегу моря (см. Быт 22,17). Господь выводит сынов Авраамовых из рабства, заключает с ними завет, сопровождает, заботится о них и всякий раз собирает воедино, когда они сбиваются с пути. Этот народ призван стать светом для других, ярким маяком, к которому устремится всё человечество (см. Ис 2,1-5).

Однако всё это, подчеркнул Папа, служило лишь приготовлением и прообразом. Новый и совершенный завет заключён в Христе: из дара Его Тела и Крови рождается Церковь – Народ Божий, единый не по языку, крови или культуре, а по вере. Именно так определяет её Второй Ватиканский собор: «Сообщество всех взирающих с верой на Иисуса» (LG 9). Этот народ состоит из людей всех национальностей, оживотворённых Духом Воскресшего, и потому является Телом Христовым. В таком народе нет места привилегиям или заслугам. Святейший Отец подчеркнул, что главное в Церкви – не должность и не звание, а сыновство: быть укоренённым во Христе и по благодати именоваться чадом Божиим. Закон, управляющий жизнью Церкви, – любовь, а её цель – Царство Божие, к которому она шествует вместе со всем человечеством.

Епископ Рима отметил, что Церковь открыта для всех, и собор напоминает: все люди призваны войти в этот новый Народ Божий. Даже те, кто ещё не слышал Евангелия, некоторым образом к нему устремлены. Поэтому каждый христианин призван свидетельствовать о Христе в своей среде, где он живёт и трудится, а Церковь должна принимать богатство разных культур и одновременно предлагать им новизну Евангелия, очищая их и возвышая (см. LG 13).

Красоту этого единства в многообразии Папа выразил словами французского богослова Анри де Любака: «Единый ковчег Спасения должен вместить в свой просторный неф всё человеческое многообразие. Единый зал Трапезы раздаёт яства, взятые от всего творения. Бесшовный хитон Христов – он же и разноцветная одежда Иосифа».

В конце наставления Лев XIV сказал:

«Знать, что Церковь является народом, в котором силой веры живут вместе люди разных национальностей, языков и культур, – это великий знак надежды, особенно в наши дни, когда мир разрывают бесчисленные конфликты и войны. Это знак, заложенный в самом сердце человечества, призыв и пророчество того единства и мира, к которым Бог Отец зовёт всех Своих детей».