Теолог-францисканец получил награду от Ватиканского фонда за книгу о применении социальной доктрины Церкви

В пятницу 24 октября состоится вручение премии фонда Centesimus Annus Pro Pontifice «Экономика и общество». Как сообщает Vatican News, церемония станет поводом для размышлений на тему христианской общественной мысли и ее вклада в созидание более справедливого, равноправного и солидарного общества.

Премия «Экономика и общество» впервые была присуждена 12 лет назад и с тех пор каждые два года ее лауреатами становятся авторы, отличившиеся в углублении основ социальной доктрины Католической Церкви и внесшие свой оригинальный вклад в ее применение, которые при этом изложили свои мысли не только с доктринальной точностью, но и в форме, понятной для широкой публики.

Церемония вручения премии соберет в Ватикане представителей Церкви, академического сообщества, культурных деятелей; будет предоставлено пространство для диалога и дебатов.

В этом году премия присуждена автору книги «Human in the Loop. Человеческие решения и искусственные интеллекты» священнику Паоло Бенанти. Сегодня ИИ присутствует во всех аспектах повседневной жизни, поясняет о. Бенанти на своем сайте (www.paolobenanti.com), посвященном этике, биоэтике и технологиям: «Я постарался сфокусироваться на этическом и антропологической значении технологии для Homo sapiens: наш род уже 70 тысяч лет населяет мир, преображая его, и состояние человека – это состояние техно-человеческое…».

Помимо премии, будет присужден грант двум исследователям: Энрико Фрозио их Католического университета Святейшего Сердца в Милане, — для углубления темы актуальности бенедиктинского монашества, — и белорусскому священнику Раману Суше из Папского университета Святого Фомы Аквинского для работы по теме «Мифодизайн как вызов для современной миссиологии».