Теолог-францисканец получил награду от Ватиканского фонда за книгу о применении социальной доктрины Церкви

Теолог-францисканец получил награду от Ватиканского фонда за книгу о применении социальной доктрины Церкви

Октябрь 23, 2025

В пятницу 24 октября состоится вручение фонда Centesimus Annus Pro Pontifice «Экономика и ». Как сообщает Vatican News, церемония станет поводом для размышлений на тему христианской общественной мысли и ее вклада в созидание более справедливого, равноправного и солидарного общества.

Премия «Экономика и общество» впервые была присуждена 12 лет назад и с тех пор каждые два года ее лауреатами становятся авторы, отличившиеся в углублении основ социальной доктрины Католической Церкви и внесшие свой оригинальный вклад в ее применение, которые при этом изложили свои мысли не только с доктринальной точностью, но и в форме, понятной для широкой публики.

Церемония вручения премии соберет в Ватикане представителей Церкви, академического сообщества, культурных деятелей; будет предоставлено пространство для диалога и дебатов.

В этом году премия присуждена автору «Human in the Loop. Человеческие решения и искусственные интеллекты» священнику . Сегодня присутствует во всех аспектах повседневной жизни, поясняет о. Бенанти на своем сайте (www.paolobenanti.com), посвященном этике, биоэтике и технологиям: «Я постарался сфокусироваться на этическом и антропологической значении технологии для Homo sapiens: наш род уже 70 тысяч лет населяет мир, преображая его, и состояние человека – это состояние техно-человеческое…».

Помимо премии, будет присужден грант двум исследователям: Энрико Фрозио их Католического университета Святейшего Сердца в Милане, — для углубления темы актуальности бенедиктинского монашества, — и белорусскому священнику Раману Суше из Папского университета Святого Фомы Аквинского для работы по теме «Мифодизайн как вызов для современной миссиологии».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна