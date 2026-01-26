Святость без границ: экуменизм в Римском мартирологе

В последние годы Римский мартиролог пополнился именами святых и мучеников армянской, коптской и сирийской традиций. Значение этих включений для экуменического пути Церквей рассматривает о. Иакинф Дестивель OP, сотрудник Восточного отдела Департамента по содействию христианскому единству, в материале, опубликованном на страницах «L’Osservatore Romano».

Речь идёт не о «канонизациях», а о признании святости, уже засвидетельствованной другими Церквами, что может рассматриваться как косвенный плод богословского диалога, поясняет автор статьи.

Уже в Юбилейном 2000 году Папа Иоанн Павел II ясно обозначил, что память о мучениках и свидетелях веры занимает особое место в экуменическом движении. Во время Дня поминовения свидетелей веры XX века в Колизее он отметил, что святость не следует воспринимать как побочный элемент диалога между Церквами, но как ключ к более глубокому осмыслению христианского единства.

К этой перспективе вновь вернулся Папа Лев XIV. 14 сентября 2025 года, в ходе литургии Воспоминания новомучеников и свидетелей веры XXI столетия в базилике Святого Павла вне Стен, он напомнил об обязательстве Католической Церкви хранить память о свидетелях веры всех христианских традиций. Тем самым была подтверждена преемственность экуменического подхода, сформулированного в самом начале третьего тысячелетия.

Одним из примеров реализации такого подхода можно назвать признание общего мученичества католиков и англиканцев в Уганде в конце XIX века, которое было официально признано при Папе Павле VI. Именно в этом контексте Павел VI ввёл выражение «экуменизм мучеников», указывая на то, что кровь, пролитая за Христа, уже соединяет тех, кто исторически принадлежал к разным церковным общинам.

Для Католической Церкви следующим шагом стало признание святых других христианских традиций: издание 2001 года впервые включило в Римский мартиролог святых восточнославянской традиции, среди которых Стефан Пермский и Сергий Радонежский.

В последующие годы этот «экуменизм святых» распространился на Древневосточные Церкви. Среди включённых в мартиролог — 21 коптский мученик Ливии 2015 года, а также Исаак Ниневийский, почитаемый в сиро-восточной традиции. Особое место занимает Григор Нарекаци — святой монах и мистик, которого Папа Франциск провозгласил Учителем Церкви.

Святые, жившие после исторического раскола Церквей, особенно значимы для экуменического диалога. Их признание Католической Церковью демонстрирует, что святость может преодолевать исторические разделения, служить мостом между различными христианскими традициями и вдохновлять к совместному осмыслению веры.

По словам о. Дестивеля, включение и совместное поминовение святых разных традиций — это дар для всего христианства. Он подчёркивает, что стоит продолжать включать новых свидетелей веры в Римский мартиролог, а главное — совершать их память вместе каждый год, например, во время Недели молитвы о единстве христиан, как свидетельство того, что святость преодолевает разделения и объединяет верующих.



Источник: русская служба Vatican News