Св. Отец встретился с властями и общественностью Алжира (+ ФОТО)

13 апреля, в первый день апостольского визита в Алжир, Папа Лев XIV выступил перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса в столичном конференц-центре «Джамаа эль-Джазаир». Передает Vatican News.

Папа Лев XIV поблагодарил за приглашение посетить Алжир, отметив, что возвращается сюда уже в новом служении – как Преемник апостола Петра. Он напомнил о своих прежних поездках в Аннабу и подчеркнул духовную связь с наследием св. Августина. Его миссия – паломничество мира и надежды, встреча с народом, чьё глубокое религиозное чувство рождает культуру диалога и примирения. Небесный Отец создал всех братьями, и в мире конфликтов именно этот простой факт открывает многие «закрытые двери».

Говоря о нравственной ткани алжирского общества, Папа выделил укоренённые в повседневной жизни солидарность, гостеприимство и чувство общности. Практика милостыни (садака) зиждется на справедливости: делиться, видя в других образ Божий. «Религия без милосердия и общественная жизнь без солидарности – скандал в очах Божиих», – подчеркнул Святейший Отец, предостерегая от равнодушия и накопительства, ведущих к неравенству и отвержению.

Исторический опыт Алжира, продолжил Папа, формирует особый критический взгляд на мировые процессы. Через диалог и солидарность страна может стать строителем новой страницы истории, противостоя нарушениям международного права и неоколониальным тенденциям. Процесс глобализации может помочь справедливому распределению благ, но также усугубить неравенство и бедность. Выход – в участии всех, особенно исключённых, в созидании совместного будущего.

Папа призвал руководство страны развивать живое гражданское общество и поддерживать молодёжь, способную расширять горизонты надежды. Власти призваны не господствовать, но служить: политическое действие обретает смысл лишь в справедливости, без которой нет подлинного мира.

Обратившись к символике Средиземноморья и Сахары, перекрёстков истории, культуры и духовного поиска, Папа воззвал:

«Горе, если мы превратим их в кладбища, где умирает и надежда! Умножим оазисы мира, разоблачим причины отчаяния, будем противостоять тем, кто наживается на чужом горе! Незаконна прибыль тех, кто спекулирует человеческой жизнью, обладающей неприкосновенным достоинством».

Святейший Отец предостерёг от двух одинаково опасных крайностей – фундаментализма и секуляризации: религиозные символы могут стать «богохульными языками насилия», «бессмысленными знаками на большом рынке потребления, которое не насыщает». Ответом на оба вызова является воспитание критическому мышлению и свободе, умению слушать и доверять, видеть в ином спутника, а не угрозу, трудиться ради исцеления памяти и примирения. Именно этого дара Лев XIV испросил для Алжира, призывая на его народ обильные благословения Всевышнего.