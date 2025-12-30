Св. Отец: политика должна продвигать социальный мир

29 декабря в Клементийском зале Ватикана Папа Лев XIV принял делегацию Национальной ассоциации итальянских муниципалитетов (ANCI). Встреча прошла в дни Рождества и на исходе Юбилейного года – контексте, который, по словам Святейшего Отца, придаёт особый свет общественному служению и ответственности местной власти. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя о тайне Воплощения, Папа напомнил о контрасте между беззащитностью Вифлеемского Младенца и жестокостью власти, которая не ценит человеческую жизнь. В этом противопоставлении есть ключ к подлинному пониманию власти как ответственности и служения, требующих смирения, честности и готовности делиться. Особое место в этом ряду занимает умение выслушивать семьи, самых слабых и уязвимых, выходить им навстречу.

Святейший Отец указал на злободневные вызовы итальянского общества: демографический кризис, трудности семей и молодежи, одиночество стариков, нищета, загрязнение окружающей среды и социальные конфликты. Город – это не абстрактное пространство, а совокупность лиц и историй, доверенных заботе администратора. В этом контексте замечателен пример блаженного Джорджо Ла Пиры, бывшего мэра Флоренции, который считал своей прямой обязанностью помощь безработным, бездомным и нуждающимся.

Цитируя Папу Франциска, Святейший Отец предупредил: без внимания к самым малым и бедным демократия атрофируется, теряя связь с народом. В этом контексте Папа напомнил о «язве азартных игр», разрушающих семьи, а также о менее заметных формах одиночества – психических страданиях, депрессии, культурном и духовном обнищании.



Лев XIV призвал итальянских мэров стать мастерами самоотверженного служения общему благу во имя надежды. В контексте завершения Юбилейного года, он привёл слова буллы своего предшественника Франциска Spes non confundit: чтобы избежать индивидуализма и отчаяния, необходимо возродить радость жизни. Страна нуждается не только в хорошей инфраструктуре, но и в братских отношениях, поэтому администраторы призваны смело сеять надежду, проектируя лучшее будущее в духе целостного человеческого развития.

В конце обращения Папа поблагодарил мэров за служение, заверил в молитвенной поддержке и преподал апостольское благословение, пожелав благословенного Нового года их семьям.