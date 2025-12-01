Совместная декларация Папы Льва XIV и Патриарха Варфоломея I (полный текст)

29 ноября, в канун праздника св. апостола Андрея, Папа Лев XIV и Патриарх Варфоломей I подписали в резиденции Константинопольского Патриархата в Стамбуле совместную декларацию о сближении Церквей. Иерархи заявили о намерении установить общую дату празднования Пасхи и призвали к немедленному прекращению войн.

Портал «РУСКАТОЛИК» опубликовал полный русский перевод этой декларации.

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его»

Псалом 105 (105), 1



Накануне праздника святого Андрея Первозванного, брата апостола Петра и покровителя Вселенского Патриархата, мы, Папа Римский Лев XIV и Вселенский Патриарх Варфоломей, сердечно благодарим Бога, нашего милосердного Отца, за дар этой братской встречи. Следуя примеру наших досточтимых Предшественников и внимая воле Господа нашего Иисуса Христа, мы продолжаем с твёрдой решимостью идти путём диалога, в любви и истине (ср. Еф. 4:15), к желанному восстановлению полного общения между нашими сестринскими Церквами. Осознавая, что христианское единство — это не просто результат человеческих усилий, а дар свыше, мы призываем всех членов наших Церквей — духовенство, монашествующих, посвященных Богу и мирян — горячо стремиться к исполнению молитвы, с которой Иисус Христос обратился к Отцу: «да будут все едино; да будут… как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир» ( Ин. 17:21).

Празднование 1700-летия Первого Вселенского Никейского Собора, отмечавшееся накануне нашей встречи, стало исключительным моментом благодати. Никейский Собор, состоявшийся в 325 году нашей эры, был провиденциальным событием единства. Однако цель празднования этого события — не просто напомнить об историческом значении Собора, но и побудить нас быть постоянно открытыми тому же Святому Духу, Который говорил через Никейский Собор, в то время как мы сталкиваемся со многими вызовами нашего времени. Мы глубоко признательны всем пастырям и делегатам других Церквей и церковных общин, пожелавшим принять участие в этом событии. Помимо осознания преград, препятствующих восстановлению полного общения между всеми христианами, — преград, которые мы стремимся преодолеть посредством богословского диалога, — мы должны также осознать, что нас объединяет вера, выраженная в Никейском Символе веры. Это спасительная вера в личность Сына Божия, истинного Бога от истинного Бога, единосущного Отцу, Который ради нас и ради нашего спасения воплотился и обитал с нами, был распят, умер и был погребён, воскрес в третий день, вознёсся на небеса и вновь придёт судить живых и мёртвых. Через пришествие Сына Божьего мы посвящаемся в тайну Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа – и призваны стать, в лице Христа и через Него, детьми Отца и сонаследниками Христу по благодати Святого Духа. Облеченные этим общим исповеданием, мы можем со взаимным уважением встречать вызовы, с которыми мы сталкиваемся, свидетельствуя о вере, выраженной в Никее, и с искренней вместе надеждой трудиться над конкретными решениями.

Мы убеждены, что празднование этой знаменательной годовщины может вдохновить на новые и смелые шаги на пути к единству. Среди решений Первого Никейского собора были также установлены общие для всех христиан критерии определения даты Пасхи. Мы благодарны Божественному Провидению за то, что в этом году весь христианский мир праздновал Пасху в один день. Мы все стремимся продолжать поиски возможного решения для совместного ежегодного празднования Праздника Праздников. Мы надеемся и молимся, чтобы все христиане «со всякой мудростью духовной и разумением» ( Кол. 1:9) включились в этот процесс, направленный на достижение общего празднования славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.

В этом году мы также отмечаем 60-ю годовщину исторической Совместной декларации наших достопочтенных предшественников, Папы Павла VI и Вселенского Патриарха Афинагора I, которая отменила взаимные отлучения 1054 года. Мы благодарим Бога, потому что этот пророческий жест побудил наши Церкви продолжать «в духе взаимного доверия, уважения и милосердия диалог, который приведет их, с Божьей помощью, к новой жизни, ради высшего блага душ и пришествия Царствия Божьего, в полном общении веры, братской гармонии и таинственной жизни, которые существовали между ними в течение первого тысячелетия жизни Церкви» (Совместная декларация Папы Павла VI и Вселенского Патриарха Афинагора I об удалении из памяти и из среды Церкви приговоров об отлучении 1054 года , 7 декабря 1965 года). В то же время мы призываем тех, кто все еще колеблется относительно какой-либо формы диалога, прислушаться к тому, что Дух говорит Церквам (ср. Откр. 2:29), призывая нас, в нынешних исторических обстоятельствах, представить миру обновленное свидетельство мира, примирения и единства.

Убеждённые в важности диалога, мы выражаем нашу неизменную поддержку работе Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церковью, которая в настоящее время изучает вопросы, исторически считающиеся источниками разделения. Помимо незаменимой роли богословского диалога в процессе сближения наших Церквей, мы также высоко ценим другие необходимые элементы этого процесса, включая братские контакты, молитву и совместную работу во всех областях, где сотрудничество уже возможно. Мы настоятельно призываем всех верующих наших Церквей, особенно духовенство и богословов, с радостью приветствовать достигнутые плоды и трудиться для их дальнейшего преумножения.

Цель христианского единства включает в себя стремление внести основополагающий и животворящий вклад в дело мира между всеми народами. Вместе мы горячо призываем божественный дар мира для нашей планеты. К сожалению, во многих регионах мира конфликты и насилие продолжают разрушать жизни стольких людей. Мы призываем тех, кто несёт гражданскую и политическую ответственность, сделать всё возможное для того, чтобы трагедия войны немедленно прекратилась, и просим всех людей доброй воли поддержать нашу просьбу.

В частности, мы отвергаем любое использование религии и Имени Бога для оправдания насилия. Мы верим, что подлинный межрелигиозный диалог, отнюдь не являясь причиной синкретизма и путаницы, необходим для сосуществования народов, принадлежащих к разным традициям и культурам. В связи с 60-летием Декларации Nostra Aetate, мы призываем всех мужчин и женщин доброй воли к совместным усилиям по построению более справедливого и благоприятного мира и к заботе о творении, которое Бог нам доверил. Только так человечество сможет преодолеть равнодушие, стремление к господству, жажду наживы и ксенофобию.

Хотя мы глубоко обеспокоены нынешней международной обстановкой, мы не теряем надежды. Бог не оставит человечество. Отец послал Своего Единородного Сына, чтобы спасти нас, а Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, даровал нам Святого Духа, чтобы сделать нас соучастниками Его Божественной жизни, сохраняя и оберегая святость человеческой личности. Через Святого Духа мы знаем и ощущаем, что Бог с нами. Поэтому в нашей молитве мы вверяем Богу каждого человека, особенно нуждающихся, страдающих от голода, одиночества или болезни. Мы призываем на каждого члена человеческой семьи всякую благодать и благословение, чтобы «утешились сердца их, и, соединяясь в любви, они обогатились полным разумением, к познанию тайны Божией» (Кол. 2:2), Который есть Господь наш Иисус Христос.

Фанар, 29 ноября 2025 г.

Источник: «Рускатолик.рф»