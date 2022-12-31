Соболезнования со всего мира в связи со смертью Бенедикта XVI

В период разногласий и конфликтов мир объединяется в память о Папе на покое Бенедикте XVI, который скончался утром 31 декабря в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae: лидеры Церквей и государств направили послания соболезнований, в которых выражают скорбь по новопреставленному иерарху, человеку выдающихся интеллектуальных и духовных качеств. Передает русская служба Vatican News.

Глубокие соболезнования выражают католические епископаты всего мира. Президент Епископских конференций Европы монсеньор Гинтарас Грушас напоминает о «европейском учительстве, которое Бенедикт XVI развивал во время своего понтификата, подчеркивая важность христианских корней Европы». «У Бенедикта XVI были особые отношения с Католической Церковью в Германии», здесь он родился, изучал богословие, служил священником и епископом, был членом поместного епископата, говорится в послании немецких прелатов: «Для Католической Церкви смерть Бенедикта XVI – это невосполнимая потеря. О его понтификате и многолетних епископских трудах останутся яркие воспоминания».

В послании соболезнований Конференции епископов Италии говорится: «В эти часы в сердце каждого звучит его призыв к христианской радости, потому что Бог любит нас и ждёт, чтобы мы тоже Его возлюбили». Жизнь Йозефа Ратцингера, «основанная на любви, была отражением его отношений с Господом, и на последнем отрезке своего пути он сделал эти отношения зримыми, храня молчание». «Мы благодарим Бога за дар его жизни и служение Церкви <…> и призываем поместные общины к совместной молитве и Святой заупокойной Мессе о Папе на покое Бенедикте XVI», – пишут итальянские епископы.

Президент Конференции католических епископов Австралии архиепископ Тимоти Костелло вспоминает Всемирный день молодёжи 2008 года, когда молодые люди со всего мира приехали в Сидней на встречу в Папой Ратцингером. «В нашей памяти останется его понтификат, наполненный глубоким учительством, в которое вошли его энциклики о любви, надежде и истине, а также серия книг об Иисусе из Назарета». Австралийские епископы благодарны Папе на покое «за важные реформы в таких областях, как литургия и борьба со злоупотреблениями несовершеннолетними». «Вся жизнь Йозефа Ратцингера, впоследствии Бенедикта XVI, была для всех нас свидетельством глубоко укоренённой личной веры; его учение и мудрость наставляли целые поколения», – говорится в послании Венгерской епископской конференции.

«Христос был корнем его мышления и основой его молитвы», – подчёркивает архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби: «Папа Бенедикт был одним из величайших богословов своего времени, преданным вере Церкви и её решительным защитником. Во всём, также в своих трудах и проповедях, он взирал на Иисуса Христа, образ невидимого Бога». Но именно в 2013 году «Папа Бенедикт совершил мужественный и смиренный шаг: он отказался от Папского Престола, став первым Римским Папой, сделавшим это с 15 века. Свободно сделав такой выбор, – отмечает архиепископ Джастин Уэлби, – он признал человеческую слабость, которая затрагивает всех нас. Да упокоится он в мире Христовом и да воскреснет во славе со всеми святыми».

В своём послании Папе Франциску Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчёркивает: «Безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, свидетельство о Христе перед лицом секуляризированного мира и в дело защиты традиционных нравственных ценностей. Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим Папой в годы его пребывания на Римском Престоле, – пишет Патриарх Кирилл, – я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского Православия. За время понтификата Бенедикта XVI отношения Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого», – говорится в послании православного иерарха.

По поводу кончины Папы на покое свою близость выразил Итальянский буддийский союз (UBI), разделив скорбь Итальянской и Вселенской Католической Церкви: «Мы вспоминаем его как человека глубокой мысли и богословских исследований, внимательного к межрелигиозному диалогу. Его статус выдающегося учёного сочетался с его кротостью, а его отставка стала жестом, поразившим весь мир и сообщество верующих любой веры».

Папская академия защиты жизни вспоминает Бенедикта XVI как «одного из самых ярких богословских авторитетов 20-го века», подчеркивая его служение в винограднике Господнем и постоянное стремление «сделать веру понятной и надёжной для современного человека».

Послания соболезнований направили многие государственные и политические лидеры. «Европа оплакивает его, пусть он покоится с миром», – такими словами президент Европейского парламента Роберта Метсола выражает скорбь по поводу смерти Бенедикта XVI, вспоминая его слова: «Не бойтесь ни этого мира, ни будущего, ни своей слабости».

Соотечественник Папы на покое канцлер Германии Олаф Шольц подчёркивает, что мир потерял выдающегося деятеля Католической Церкви. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак называет Йозефа Ратцингера великим богословом, а французский президент Эммануэль Макрон пишет: «Мои мысли обращены к католикам во Франции и во всём мире, которые опечалены смертью Его Святейшества Бенедикта XVI. Он трудился душой и разумом ради более братского мира».

Со своей стороны, президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла говорит о скорби всего народа: мягкость и мудрость Бенедикта XVI «принесли пользу нашей общине и всему международному сообществу. С преданностью он продолжал служить делу своей Церкви в беспрецедентном качестве Папы на покое со смирением и спокойствием. Для итальянского народа его личность останется незабвенной».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони называет Бенедикта XVI человеком, влюблённым в Господа: «Он будет продолжать обращаться к сердцу и разуму людей с духовной, культурной и интеллектуальной глубиной своего учительства».

Пожизненный сенатор Италии Джорджио Наполитано вспоминает Йозефа Ратцингера в послании Папе Франциску: «С Его Святейшеством Бенедиктом XVI меня связывали воспоминания, узы уважения и почтительной дружбы, сложившиеся, в частности, в годы моего пребывания на посту президента Итальянской Республики». Несмотря на различия в интеллектуальном и человеческом опыте, пишет Наполитано, «с Папой Римским я разделял тревоги и намерения, а также постоянные размышления о будущем Италии и Европы».

Для мэра Рима Роберто Гуалтьери, Папа Ратцингер был «великим богословом», учительство которого сопровождает Церковь в современном мире. «Столица разделяет боль верующих всего мира», – пишет глава администрации Рима.