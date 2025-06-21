Папа Римский обеспокоен последствиями ИИ для молодого поколения

Папа Лев XIV обратился с молитвенными пожеланиями к участникам Второй римской конференции об искусственном интеллекте. Часть конференции проходила в Апостольском дворце Ватикана, что стало «ясным сигналом стремления Церкви принимать участие в этих дебатах».

Использование новейших технологий ставит перед человечеством глубочайшие вопросы о том, как они могут содействовать более справедливому и человечному обществу. Цитируя Папу Франциска, Лев XIV напомнил, что ИИ – это в первую очередь инструмент и, как таковой, черпает от «намерений людей, которые их применяют». Хотя во многих случаях ИИ послужил «позитивно и благородно», есть риск, что он может быть орудием эгоистичных интересов или «подпитывать конфликты и агрессию».

«Церковь, — пишет Папа, — со своей стороны стремится внести вклад в спокойную и информированную дискуссию», подчеркивая, что необходимо принимать во внимание человека не только с материальной точки зрения, но и с точки зрения интеллектуальной и духовной, защищая неприкосновенное достоинство каждого человека, уважая культурные и духовные богатства и многообразие народов мира. «Нужно оценивать пользу и риски ИИ согласно именно этому высшему этическому критерию», — отмечает Святейший Отец.

Приводя примеры позитивного использования искусственного интеллекта, Папа указывает на медицину и научные достижения; наряду с этим, пишет он, возникают вопросы о вероятных последствиях ИИ для умения человечества открыться истине и красоте, а также его специфической способности постигать реальность. Особое беспокойство у Папы вызывает влияние ИИ на неврологическое и интеллектуальное развитие детей и молодежи: «Нашей молодежи нужно помогать, а не мешать ей на пути зрелости и подлинной ответственности».

«Ни у одного поколения не было столь быстрого доступа к такому количеству информации, какое сегодня доступно благодаря ИИ. Однако доступ к данным, какими бы обширными они ни были, нельзя путать с интеллектом, который “подразумевает открытость человека к глубинным вопросам жизни и отражает его устремленность к Истине и Добру” (Antigua et nova 29)».



Источник: русская служба Vatican News