Папа Римский проведёт летний отпуск в Кастель-Гандольфо

Этим летом Лев XIV возобновит давнюю традицию Епископов Рима проводить время отпуска и молитвы в Кастель-Гандольфо. Об этом сообщает русская служба Vatican News со ссылкой на информацию Префектуры Папского дома.

Воскресным вечером 6 июля Лев XIV отправится в Папскую резиденцию, расположенную в 25 километрах от Рима. В воскресенье 13 июля в 10 часов он возглавит Св. Мессу в Папском приходе Св. Фомы Виллановского в Кастель-Гандольфо и в полдень – богородичную молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед Апостольским дворцом.

В воскресенье 20 июля в 9 часов 30 минут Лев XIV возглавит Евхаристическое богослужение в кафедральном соборе города Альбано, а в полдень – молитву «Ангел Господень» на центральной площади Кастель-Гандольфо. После обеда он возвратится в Ватикан.

В июле не будет общих и частных и аудиенций, за исключением общей аудиенции 30 июля.

В пятницу 15 августа в 10 часов, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Лев XIV возглавит Мессу в Папском приходе Кастель-Гандольфо, а в 12 часов – традиционную богородичную молитву на площади Свободы.

В воскресенье 17 августа Святейший Отец вознесёт с верующими молитву «Ангел Господень» на центральной площади Кастель-Гандольфо и вечером того же дня вернётся в Ватикан.

Папские виллы, где отдыхал св. Иоанн Павел II и где завершил своё публичное служение Бенедикт XVI, стали музеем в 2016 году по инициативе Папы Франциска. В 2023 году здесь был создан Образовательный экоцентр Laudato si’, который недавно посетил Лев XIV.