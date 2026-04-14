«Слово ранит глубоко»: Лев XIV не испугался Трампа

Папа Римский Лев XIV решительно отверг критику со стороны президента США Дональда Трампа, защищая свою позицию, направленную на достижение мира и неприятие насилия в условиях войны с Ираном, пишет ИА REX.

«Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко заявлять о послании Евангелия, ведь именно для этого я и здесь, и именно для этого предназначена церковь», — заявил понтифик журналистам на борту своего самолета, с которого он начал 10-дневную поездку на африканский континент. — «Мы не политики, мы не подходим к внешней политике с той же точки зрения, с какой он мог бы ее понимать. Но я верю в послание Евангелия как миротворец».

Эти комментарии прозвучали после того, как в воскресенье вечером Трамп резко раскритиковал Льва IV, осудив его позицию по иранской войне и заявив, что тот «ужасен для внешней политики».

«Нам не нравится Папа, который говорит, что иметь ядерное оружие — это нормально… Он считает, что мы не должны играть со страной, которая хочет обладать ядерным оружием, чтобы взорвать весь мир», — заявил Трамп журналистам, добавив: «Я не поклонник Папы Льва».

Лев, первый американский Папа Римский, все чаще высказывается по поводу войны США и Израиля с Ираном, на прошлой неделе он осудил риторику и угрозы Трампа в адрес народа Ирана как «совершенно неприемлемые».

Это заявление было вызвано угрозой Трампа о том, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», прозвучавшей за несколько часов до заключения двухнедельного перемирия с Ираном.

И Трамп, и его министр обороны Пит Хегсет в своих публичных заявлениях во время конфликта ссылались на Бога , при этом Хегсет представлял военные действия как божественно поддержанные и даже использовал библейское обоснование.

Лев неоднократно выступал против этой идеи.

«Иисус — Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны, — сказал он в Вербное воскресенье. — Он не слышит молитвы воюющих, но отвергает их».

Заявления президента США о Папе Римском, сделанные в воскресенье вечером, прозвучали вскоре после того, как он опубликовал аналогичную пространную критику понтифика на сайте Truth Social

«Папа Лев слаб в борьбе с преступностью и ужасен для внешней политики», — написал Трамп, добавив, что ему не нужен Папа, который считает, что Ирану можно обладать ядерным оружием, или который считает «ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу».

После операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе Папа Римский призвал уважать «волю венесуэльского народа» и вернуть страну к стабильности.

«Мне не нужен Папа Римский, который критикует президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп.

Президент продолжил, заявив, что Лео «не был ни в одном списке кандидатов на пост Папы Римского, и его туда включила Церковь только потому, что он был американцем, и они посчитали, что это будет лучшим способом справиться с президентом Дональдом Дж. Трампом».

В ответ на комментарии Трампа ватиканский куриальный сотрудник о. Антонио Спадаро заявил, что Трамп нацелился на «моральный голос», потому что «не может его сдержать».

«Трамп не спорит с Львом: он умоляет его перейти на язык, на котором он сможет доминировать. Но Папа говорит на другом языке, на языке, который отказывается сводиться к грамматике силы, безопасности, национальных интересов», — сказал Спадаро в соцсетях. — «Это нападение — заявление о бессилии… Если бы Лео был никому не интересен, он не заслужил бы и слова. Вместо этого его критикуют, называют по имени, с ним борются: это знак того, что его слово ранит глубоко».