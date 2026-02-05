«Слово Божье говорит на языке человека». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 4 февраля 2026 года

4 февраля, в рамках общей аудиенции в Зале Павла VI, Святейший Отец продолжил цикл катехизических наставлений, посвящённых конституции Второго Ватиканского собора Dei Verbum. В центре размышлений была природа Священного Писания как Слова Бога, выраженного человеческим языком и прочитанного в живом Предании Церкви.

Лев XIV напомнил, что Священное Писание является привилегированным пространством встречи с Всевышним, Который продолжает обращаться к людям всех времён, «чтобы, слушая Его, они могли познать Его и возлюбить». При этом библейские тексты не написаны «небесным» языком: Бог избрал человеческую речь, чтобы быть понятым и вступить в подлинное общение любви с человеком.

Обращаясь к учительству Dei Verbum, Епископ Рима подчеркнул, что Писание раскрывает милосердное снисхождение Бога не только в содержании, но и в форме. В истории богословской мысли долгое время преобладало стремление защитить богодухновенность Библии, а человеческие авторы иногда рассматривались лишь как пассивные орудия Святого Духа. В более поздний период теология вновь обратила внимание на вклад священнописателей, которых Dei Verbum называет «настоящими авторами» библейских книг, признавая Бога их главным Автором. Из этого следует необходимость целостного подхода к интерпретации Библии. Игнорирование исторического контекста и литературных жанров ведёт к искажённым, фундаменталистским или оторванным от реальности прочтениям. Тот же принцип относится и к проповеди Слова Божьего: утрата связи с жизнью людей и использование непонятного или устаревшего языка делает возвещение Евангелия бесплодным.

В то же время Святейший Отец предостерёг от противоположной крайности – сведения Писания к сугубо человеческому или архаичному тексту. Особенно в литургии Слово Божие обращено к верующим здесь и сейчас; оно освещает их решения и жизненный путь, если читается под водительством Святого Духа.

Лев XIV напомнил, что Священное Писание питает христианскую жизнь и любовь:

«Божественное происхождение Писания также напоминает, что Евангелие, доверенное свидетельству крещёных, охватывает все измерения жизни и реальности, но при этом их превосходит: его нельзя сводить лишь к филантропическому или социальному посланию, ибо оно – радостное благовестие преизобильной вечной жизни, которую Бог даровал нам в Иисусе».

В конце наставления Папа призвал верующих возблагодарить Бога за то, что Он никогда не лишает нашу жизнь необходимой пищи Своего Слова: «Помолимся, дабы наши слова и тем более наши жизни не затмевали рассказанной в них Божьей любви», – призвал Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News