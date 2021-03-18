Руководители Синодальных отделов РПЦ МП провели пресс-конференцию, посвященную Великому Посту

Онлайн-конференция, посвященная началу Великого Поста и его настоящему предназначению, состоялась 17 марта в МИА «Россия сегодня» в рамках проекта «Религия и мировоззрение». Своими соображениями о сущности, приоритетах и особенностях Великого Поста, а также практическими советами поделились главы двух Синодальных отделов РПЦ: по церковной благотворительности и социальному служению – епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Владимир Легойда.

Епископ Пантелеимон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы, отметил, что Великий Пост – это «замечательный инструмент», который установлен Церковью «для людей, которые хотели бы узнать Христа, быть ближе к Богу». Он напомнил, что пост «не только в том, чтобы держать живот в голоде», но и в молитве, и в обязательных делах милосердия. Епископ дал несколько напутствий постящимся. Так, он советовал ограничивать поток информации – кино, музыки и особенно новостей: быть в отношении информации «более разборчивыми», «ограничить поток, который формируют такие СМИ, которые преследуют свои политические цели, свои коммерческие задачи». «Я не призываю отказаться от новостей, но воздерживаться. Степень воздержания может быть разной… Часто новости смотрят не для дела, а потому что возникает привязанность, стремление к чему-то новенькому. А новости сейчас в основном тревожат, беспокоят, не успокаивают. Может, сделать ленту хороших новостей?» – предложил он. Кроме того, епископ рекомендовал уделить особое внимание великопостной молитве Святого Ефрема Сирина и подробно прокомментировал содержащийся в ней список грехов, а также советовал не пропускать богослужения, особенно субботние всенощные, и углубляться в богослужебные тексты посредством русских переводов.

Что же касается пищевых ограничений, епископ Пантелеимон напомнил, что это одно из средств, чтобы «изменить себя, приблизиться к Богу, очистить свою душу». «Надо меньше есть – когда ограничиваешь себя, душа становится свободней, легче молиться. А когда ты наелся, тяжесть образуется. Похудеть – это неплохо, но не связано с Великим Постом». Он отметил, что устав Великого Поста сформировался в среде монашествующих много столетий назад. «Этот устав – образец, но каждый должен следовать ему в меру своих сил», «просто скопировать его неправильно», – сказал он, добавив, что нужно учитывать, насколько изменилась сейчас ситуация: «Была совершенно другая жизнь, продукты, даже воздух, люди изменились (говорят, сейчас больше психически нездоровых)». Ограничения в пище необходимы, но епископ призвал не ориентироваться всецело на православный календарь (который, например, рекомендует икру – когда-то она была гораздо дешевле и доступней рыбы), не увлекаться подробным изучением состава продуктов («оцеживание комара»), а обязательно согласовывать свое меню с опытным духовником. При этом он выразил сожаление, что «у нас до сих пор не восстановился институт духовничества», однако каждому прихожанину стоит искать священника, которому он доверяет, к которому постоянно ходит на исповедь и может посоветоваться по важным вопросам, в том числе – об ограничениях поста, например, о решимости отказаться от вредных привычек (курения и т.д.). Епископ предостерег от того, чтобы, не будучи в чрезвычайных обстоятельствах, обращаться к любому священнику – «мало ли что он может сказать». Отвечая на вопрос об отсутствии запрета на алкоголь во время Великого Поста, глава Синодального отдела по благотворительности отметил, что в древнем уставе вино трактовалось как «общеупотребительный напиток», а также лекарственное средство. Оно разбавлялось водой, его умеренное употребление не воспрещалось. «К вину было сдержанное отношение, оно не рассматривалось как продукт, с помощью которого можно забыться, уснуть, превратиться в горького пьяницу… Если это пристрастие – надо бросить», – отметил он.

В церковной среде всё чаще можно услышать, что пост не сводится к пищевым запретам, что в первую очередь необходимы дела милосердия. Это, конечно, так, но не стоит противопоставлять одно другому, потому что «это вещи очень связанные, человек существо психосоматическое», отметил глава СИНФО Владимир Легойда. Он напомнил известное изречение: «Если бы всё дело было в еде, самыми святыми считались бы коровы». «Легко считать, что ты постишься, выбирая постное меню, не замечая, что ты не меняешься по отношению к людям», – сказал Легойда и напомнил, как в древности традиция пищевого воздержания переплеталась с делами милосердия: «Предполагалось, что ты делишься с нуждающимися теми продуктами, которые мог бы потреблять сам. Сегодня мы испытываем колоссальную потребность в милосердии, и важно, чтобы мы хотя бы в эти дни обращали внимание на других».

Как известно, Великий Пост соблюдается во всех Поместных Православных Церквах, «но наиболее строго в Русской Православной Церкви, это историческая традиция», сообщил Владимир Легойда. Отсутствие специального устава поста для мирян в последнее время стало «предметом особого размышления в РПЦ». Выступавший считает эту проблему «отвлеченной» и с практической стороны вообще не видит здесь проблемы как таковой: «это ситуация решенная». «Не нужно создавать специальную комиссию, которая за полгода напишет для мирян особый устав. Все равно будут нюансы персональные, которые сейчас решаются в разговоре с духовником, в зависимости от рекомендаций врачей и прочее…. Если честно, ты понимаешь, воздержание от какой пищи для тебя будет постом», – сказал он.

Глава СИНФО согласен с епископом Пантелеимоном, что совет воздерживаться во время Великого Поста от обилия информации становится всё более актуальным. Цитируя воспоминание Патриарха Кирилла, он подчеркнул, что важно научиться «отделять сигналы от шумов, воспринимать только сигналы». «Мы сегодня всё чаще превращаемся в приложение к своему смартфону, …часто бездумно листаем ленту, ничего осмысленного при этом не происходит, мы подсаживаемся на это. Понятно, что для христианина же каждый день должен быть устремлением ко Христу, но Пост – путь особый, можно хотя бы в это время себя ограничить». Одной из важных тем во время Великого Поста он считает чувство меры. «Любой грех – искажение любви, которое связано либо с неправильным объектом любви, либо с неверной мерой. Нет проблемы в том, чтобы человек вкусно ел, но если еда превращается в страсть – это обжорство. Пост важен как возможность приведения себя в меру», – пояснил Легойда.

Участники пресс-конференции рассказали о том, как можно принять участие в делах помощи ближнему во время Великого Поста. По словам епископа Пантелеимона, сейчас стартует акция «Дари радость на Пасху», в рамках которой планируется поздравить с главным христианским праздником 14 тысяч подопечных, включая пациентов лечебных учреждений – тех, кому придется встречать Пасху в больницах. К этой акции можно присоединиться через портал «Милосердие.ру». Там же будут все подробности об акции «Пост – время добрых дел», с помощью которой можно поддержать тех, кому трудно, чье положение особенно пошатнулось во время пандемии. В службе милосердия в последнее время увеличилось число людей, «которые приходят просто поесть», свидетельствовал епископ. «На портале ‘Милосердие’ много возможностей помочь людям… Если мы стараемся помочь, это означает, что Пост для нас – не пустые слова», – подытожил Легойда.

Источник: Благовест-инфо