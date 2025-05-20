РПЦ заявила о готовности к развитию диалога с Ватиканом по гуманитарным вопросам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о готовности Русской Православной Церкви к развитию диалога с Ватиканом в вопросах защиты традиционных ценностей, миротворчества, защиты христиан, защиты окружающей среды и гуманитарным вопросам, передает ТАСС.

«Несмотря на возникающие сложности, сохраняются связи с Римско-Католической Церковью. Новым понтификом стал Папа Лев XIV, и мы готовы к дальнейшему развитию диалога с Ватиканом. В том числе – по вопросам защиты традиционных христианских нравственных ценностей, в вопросах миротворчества, защиты христиан от дискриминации и гонений, защиты окружающей среды и по решению многих гуманитарных вопросов, которые сегодня стоят на мировой повестке дня», – сказал он на пасхальном приеме в МИД РФ.

По его словам, Папа Римский Франциск «очень по-доброму относился к Русской Православной Церкви». «Он сохранял эту позицию до самой смерти. И, конечно, внес свой вклад в укрепление отношений между нашими Церквами», – заключил Патриарх.



(Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)