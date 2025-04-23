Представлять Россию на похоронах Папы Римского будет министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По словам господина Пескова, кандидатуру выбрал Президент Владимир Путин.

Похороны Папы Римского состоятся в субботу, 26 апреля, в римской церкви Санта-Мария Маджоре. В ранее опубликованном завещании Франциск пожелал быть похороненным именно в этой базилике.

Помимо главы Минкульта России на церемонию приедут президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и президент Украины Владимир Зеленский.

От Русской Православной Церкви на похороны Понтифика отправится председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).



Источники: РИА «Новости», «Коммерсантъ»