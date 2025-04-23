Представлять Россию на похоронах Папы Римского будет министр культуры Ольга Любимова

Представлять Россию на похоронах Папы Римского будет министр культуры Ольга Любимова

Апрель 23, 2025

Министр культуры будет представлять Россию на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По словам господина Пескова, кандидатуру выбрал Президент Владимир .

Папы Римского состоятся в субботу, 26 апреля, в римской церкви Санта-Мария Маджоре. В ранее опубликованном завещании Франциск пожелал быть похороненным именно в этой базилике.

Помимо главы Минкульта России на церемонию приедут президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и президент Украины Владимир Зеленский.

От Русской Православной Церкви на похороны Понтифика отправится председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).


Источники: РИА «Новости», «Коммерсантъ»

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