Поздравление Патриарха Кирилла Папе Льву XIV с избранием на престол Римско-Католической Церкви

Его Святейшеству, Святейшему Льву XIV, Папе Римскому



Ваше Святейшество!

Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов!

Вы начинаете служение Предстоятеля Римско-Католической Церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих.

Избранное Вами имя отсылает к личности одного из Ваших великих предшественников — святителя Льва, Папы Римского. Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении.

Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!



С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Служба коммуникации ОВЦС