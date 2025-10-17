Путевой фотодневник участницы Всероссийского паломничества в Рим

Как уже сообщалось, с 14 по 20 октября в Риме проходит Всероссийское юбилейное паломничество, организованное Конференцией католических епископов России по случаю нынешнего Святого Года Надежды.

97 представителей из четырех российских католических епархий совершают в эти дни юбилейное паломничество в Вечный город. Среди паломников – архиепископ Павел Пецци, епископ Иосиф Верт, епископ Клеменс Пиккель, епископ Николай Дубинин, епископ Штефан Липке, священники, монашествующие, а также верные из католических приходов со всей России.

Наши паломники уже помолились в главном соборе ордена иезуитов, присутствовали на общей аудиенции с Папой Львом XIV, прошли через Святые врата, побывали не месте казни св. апостола Павла, молитвенно созерцали икону Божией Матери «Спасение римского народа» в базилике Санта-Мария-Маджоре, а в ближайшее воскресенье примут участие в Торжественной Мессе канонизации блаженного Бартоло Лонго.

Мы регулярно публикуем отчёты о путешествии, которыми делится со всеми верующими внештатный корреспондент Информационной службы Архиепархии Ольга Дубягина.



А ниже предлагаем вниманию наших читателей галерею из путевого фотодневника паломницы от Преображенской епархии сестры Анастасии Сальниковой, SJE: