Президент Ирана поддержал Папу Римского на фоне критики со стороны Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил поддержку Папе Римскому Льву XIV, в чей адрес с критикой обрушился президент США Дональд Трамп, передает «Российская газета».

«Ваше Святейшество Папа Лев XIV, от имени великого народа Ирана я осуждаю оскорбление Вашего Превосходительства и заявляю, что надругательство над Иисусом (мир ему), пророком мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с Вами слава, дарованная Аллахом», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится администрации президента США Дональда Трампа и не намерен вступать в полемику с американским лидером, а также заверил, что продолжит громко высказываться против войны, не опасаясь Белого дома.

Папа неоднократно критиковал политику Трампа, осуждая Вашингтон за похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро и за развязывание агрессии против Ирана.

