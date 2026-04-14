Президент Ирана поддержал Папу Римского на фоне критики со стороны Трампа

Апрель 14, 2026

Президент Ирана выразил поддержку Папе Римскому Льву XIV, в чей адрес с критикой обрушился президент , передает «Российская газета».

«Ваше Святейшество , от имени великого народа Ирана я осуждаю оскорбление Вашего Превосходительства и заявляю, что надругательство над Иисусом (мир ему), пророком мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с Вами слава, дарованная Аллахом», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Ранее Лев XIV заявил, что не боится администрации президента США Дональда Трампа и не намерен вступать в полемику с американским лидером, а также заверил, что продолжит громко высказываться против войны, не опасаясь Белого дома.

Папа неоднократно критиковал политику Трампа, осуждая Вашингтон за похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро и за развязывание агрессии против Ирана.

(Фото — AFP)

