Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Папой Римским и выразил надежду увидеть его в Азербайджане
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках визита в Ватикан встретился с главой Римско-Католической Церкви Папой Львом XIV.
Как сообщает сетевое издание «Москва-Баку», встреча состоялась после общей аудиенции понтифика на площади Святого Петра.
Пашазаде передал Папе Римскому приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подчеркнул значение деятельности Фонда Гейдара Алиева в Ватикане в последние годы и сообщил о строительстве в Азербайджане второго католического храма.
Он также отметил, что приезд Папы Римского в эту южно-кавказскую страну стал бы большой честью. Лев XIV в свою очередь выразил заинтересованность в визите в Азербайджан, подчеркнув, что согласует это в своем рабочем графике.
Напомним, что в октябре с.г. первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Ватикан.
