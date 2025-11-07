Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Папой Римским и выразил надежду увидеть его в Азербайджане

Ноябрь 07, 2025

шейх уль-ислам в рамках визита в встретился с главой Римско-Католической Церкви Папой Львом XIV.

Как сообщает сетевое издание «Москва-Баку», встреча состоялась после общей аудиенции понтифика на площади Святого Петра.

Пашазаде передал Папе Римскому приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подчеркнул значение деятельности Фонда Гейдара Алиева в Ватикане в последние годы и сообщил о строительстве в Азербайджане второго католического храма.

Он также отметил, что приезд Папы Римского в эту южно-кавказскую страну стал бы большой честью. Лев XIV в свою очередь выразил заинтересованность в визите в Азербайджан, подчеркнув, что согласует это в своем рабочем графике.

Напомним, что в октябре с.г. первый вице-президент Азербайджана посетила Ватикан.

