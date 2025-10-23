Триптих «Небесные религии» ковроделов из Азербайджана представлен в Ватикане
В Ватикане состоялась презентация триптиха, созданного азербайджанскими ковроделами по проекту «Небесные религии».
Это произведение искусства, представленное на встрече Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, будучи посвящено иудаизму, христианству и исламу, является воплощением глубокой философской мысли и национального духа ремесленничества.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, каждый из трех ковров символизирует разную религию и культуру, но вместе они выражают общие ценности человечества – мир, сострадание и справедливость.
Триптих будет экспонироваться в Ватикане и других странах, подчеркивая философскую и культурную ценность азербайджанского ковроделия на международной арене.
