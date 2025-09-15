Председатель ОВЦС принял участие в межхристианской встрече в Риме

14 сентября 2025 года в римской базилике святого Павла состоялась межхристианская встреча, посвященная памяти мучеников и свидетелей веры XXI века. Мероприятие прошло при участии Папы Римского Льва XIV.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русскую Православную Церковь на встрече представил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

В своём обращении Папа Лев XIV подчеркнул, что подвиг мучеников является свидетельством «безоружной надежды», противостоящей насилию и ненависти противников Креста Христова.

Участники встречи почтили память пострадавших за Христа и выразили солидарность с современными христианами, подвергающимися гонениям.

В ходе состоявшейся далее личной беседы с Предстоятелем Римско-Католической Церкви митрополит Антоний передал Папе Львy XIV поздравления и благопожелания Святейшего Патриарха Кирилла по случаю отмечавшегося Понтификом в этот день 70-летия, а также вручил ему памятный дар.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС