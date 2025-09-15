Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Папе Римскому Льву с 70-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Льва с 70-летием со дня рождения.

Его Святейшеству, Святейшему Льву XIV, Папе Римскому

Ваше Святейшество!

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием.

С юности Вашим искренним желанием было послужить делу проповеди Евангелия. Следуя своему призванию и вдохновляясь на этом пути подвигом святителя Августина, епископа Гиппонского, Вы вступили в августинианский орден и проходили в нем многие ответственные послушания. В нынешний знаменательный для Вас день особенным образом звучат слова сего великого учителя неразделенной Церкви: «Благ… Тот, Кто создал меня, и сам Он благо мое, и, ликуя, благодарю я Его за все блага, благодаря которым я существовал с детского возраста» («Исповедь», книга первая, XX).

Будучи избранным на кафедру Римских епископов после длительных миссионерских трудов в Новом Свете, с первых дней Вашего пребывания во главе Римско-Католической Церкви Вы стремитесь сочетать пастырскую рассудительность с твердостью в деле защиты основ христианского благовестия и нравственности. Такой подход особенно важен на фоне распространения во многих регионах мира того, что Ваш блаженнопочивший предшественник Папа Бенедикт XVI определял как «диктатуру релятивизма».

Вы также уделяете значительное внимание развитию отношений с христианским Востоком, свидетельствуя о большом вкладе, который его многовековая традиция может внести в новое открытие Западом, как Вы справедливо отметили в одном из недавних выступлений, «ценности мистагогии … покаяния, поста, плача о грехах своих и всего человечества, столь присущих восточной духовности». Убежден, что братское соработничество с Русской Православной Церковью в духе любви, которая, по слову апостола Павла, сорадуется истине (1 Кор. 13:6), будет иметь ключевое значение на этом пути.

Желаю Вашему Святейшеству крепости душевных и телесных сил, мира и помощи Божией в прохождении высокого Предстоятельского служения.

С любовью о Господе,

+КИРИЛЛ,

Патриарх Московский и всея Руси

Источник: Patriarchia.ru