Правозащитники отмечают двукратный рост преступлений из ненависти к христианам в Европе

Обсерватория по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе опубликовала отчёт, в котором говорится о резком росте числа нападений на христиан и случаев вандализма в отношении храмов по всему континенту, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox.

Обнародованный мониторинг неправительственной правозащитной организации (со штаб-квартирой в Вене) фиксирует 2211 преступлений на почве ненависти к христианам за 2024 год, включая 94 поджога храмов – почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом треть всех поджогов пришлась на Германию, что выводит страну в лидеры по этому показателю. Наибольшее число антихристианских инцидентов также зарегистрировано во Франции, Великобритании, Испании и Австрии.

В документе описаны и наиболее тяжёлые эпизоды, в том числе убийство 76-летнего монаха в Испании и разрушение исторической церкви Непорочного Зачатия во французском Сент-Омере после поджога в сентябре 2024 года. Кроме атак на храмы, в прошлом году были зафиксированы 274 нападения на христиан, включая угрозы и физическое насилие.

Авторы отчета подчёркивают, что официальная статистика занижает масштабы проблемы: опросы в Польше и Испании показывают, что почти половина священников сталкивались с агрессией, но большинство не обращаются в полицию.

Организация также отмечает рост правового и социального давления на христиан – от преследований за молитву в «буферных зонах» у центров абортов в Великобритании до процессов по обвинениям в «разжигании ненависти» за цитирование Библии.

В отчёте содержится призыв к Европейскому Союзу усилить защиту свободы вероисповедания, а также назначить отдельного координатора по борьбе с антихристианской ненавистью и обеспечить систематический сбор данных о нападениях на христиан в странах Европы.