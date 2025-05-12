Почему в Болгарии праздник свв. Кирилла и Мефодия отмечается 11 мая, а не 14 февраля?

Из рубрики «ВОПРОС — ОТВЕТ»: в календаре Ватикана написано, что праздник святых Кирилла и Мефодия отмечается 14 февраля. Почему в Болгарии он отмечается 11 мая?

Память святого Кирилла отмечается 14 февраля, а память святого Мефодия – 6 апреля, согласно датам их кончины. Общий день их литургической памяти согласно римскому календарю – 14 февраля.

Выбор Болгарской Церковью этой даты – 11 мая – имеет не одно объяснение. Существуют сведения о праздновании в этот день памяти Солунских братьев уже в источниках XII века.

11 мая 1858 года память свв. Кирилла и Мефодия впервые праздновалась Болгарской Церковью в знак противостояния с греческим священноначалием Константинопольского Патриархата, в юрисдикции которого она находилась.

В 1862 году русский церковный историк Иван Беляев писал о некоем «церковном подлиннике», принадлежавшем Обществу истории и российских древностей, где под числом 11 мая давались указания о том, как писать иконы святых Кирилла и Мефодия.

В 1863 году высший орган церковно-государственного управления Русской Православной Церкви синодального периода – Святейший правительствующий синод – установил празднование памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (по юлианскому календарю). Причина для выбора даты не пояснялась.

Первый болгарский экзарх Анфим I провозгласил автокефалию Болгарской Церкви 11 мая 1872 года, за что Константинопольский Патриарший Синод лишил его священства. Начался период так называемой греческо-болгарской схизмы.

В эпоху болгарского Возрождения (конец 18 – первая половина 19 в.) ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия был приурочен День славянской письменности и культуры, отмечающийся по сей день 24 мая (по новому стилю) на государственном уровне в некоторых славянских странах.

На Западе же память Славянских апостолов отмечается по-прежнему согласно Римскому мартирологу 14 февраля, в день кончины святого Кирилла, останки которого покоятся в римской базилике Святого Климента.



Источник: Радио Ватикана (архив 2016 года)