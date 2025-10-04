Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

4 октября Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске и Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации Епископ Иосиф Верт отмечает свой 73-й день рождения!

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и со своей стороны желает своему Архипастырю обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

(Предлагаем также вниманию читателей Большое эксклюзивное интервью Владыки Иосифа, которое он дал нашему изданию несколько лет назад).