Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

Октябрь 04, 2025

4 октября Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске и Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации Епископ отмечает свой 73-й !

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и со своей стороны желает своему Архипастырю обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА! 

 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

 

(Предлагаем также вниманию читателей Большое эксклюзивное интервью Владыки Иосифа, которое он дал нашему изданию несколько лет назад).

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна