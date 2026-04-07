Послание «Urbi et orbi» Святейшего отца Льва XIV в Пасху 2026 года (полный текст)

Братья и сестры,

Христос воскрес! Счастливой Пасхи!

На протяжении веков Церковь с ликованием воспевала событие, которое является истоком и основанием её веры: «Воскрес Христос, моя надежда, / Верно знаем, что воскрес Он, / Христос-Победитель. / Ты, Царь и Боже наш, / нас помилуй» (Пасхальная секвенция).

Пасха — это победа: жизни над смертью, света над тьмой, любви над ненавистью. Это победа, одержанная ценой великой жертвы: Христос, Сын Бога живого (ср. Мф 16, 16), должен был умереть, и умереть на Кресте, претерпев несправедливое осуждение, издевательства и пытки, пролить всю Свою кровь. Как истинный закланный Агнец, Он взял на Себя грех мира (ср. Ин 1, 29; 1 Петр 1, 18–19) и тем самым освободил всех нас, а вместе с нами и всё творение, от власти зла.

Но как Иисус одержал победу? Что это за сила, которой Он раз и навсегда победил древнего врага, князя мира сего (ср. Ин 12, 31)? Что сила воскресила Его из мертвых, так что Он не вернулся к прежней жизни, но вошел в жизнь вечную и тем открыл в Своей плоти путь из этого мира к Отцу?

Эта сила, эта власть — сам Бог: Он есть Любовь, которая творит и порождает, Любовь, верная до конца, Любовь, которая прощает и искупает. Христос, наш «Царь-победитель», сражался и одержал победу в битве, доверившись воле Отца, Его замыслу спасения (ср. Мф 26, 42). До самого конца Он следовал по пути диалога, не словами, но делами: чтобы отыскать нас, заблудших, Он стал плотью; чтобы освободить нас, рабов, Он стал рабом; чтобы дать жизнь нам, смертным, Он позволил убить Себя на кресте.

Сила, воскресившая Христа, не имеет никакого отношения к насилию. Она подобна силе пшеничного зерна, которое, истлев в земле, растет, пробивает себе путь сквозь почву, дает росток и становится золотым колосом. Еще более она подобна силе человеческого сердца, которое, будучи ранено обидой, отвергает инстинкт мести и, преисполняясь милосердием, молится за своего обидчика.

Братья и сестры, именно эта истинная сила приносит мир человечеству, поскольку она порождает уважительные отношения на всех уровнях: между отдельными людьми, семьями, социальными группами и народами. Она не преследует частных интересов, а стремится к общему благу; она не стремится навязывать свои планы, а, наоборот, помогает замышлять и исполнять замысел вместе с другими.

Да, воскресение Христа — это начало нового человечества, это вход в подлинную землю обетованную, где царят справедливость, свобода и мир, где все признают друг друга братьями и сестрами, детьми одного и того же Отца, Который есть Любовь, Жизнь и Свет.

Братья и сестры, Своим воскресением Господь еще более убедительно показывает нам драму нашей свободы. Перед пустым гробом мы можем исполниться надежды и изумления, как ученики, или же страха, как стражники и фарисеи, вынужденные прибегнуть к лжи и уловкам, вместо того чтобы признать, что тот, кого они осудили, воистину воскрес (ср. Мф 28, 11-15)!

В свете Пасхи позволим себе быть изумленными Христом! Позволим Его безмерной любви преобразить наши сердца! Тот, в чьих руках оружие – да сложит его! Тот, кто властен развязывать войны – да выберет мир! Мир, обретаемый не силой, а диалогом; не через стремление властвовать над другим, но через желание встретить его!

Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся безразличными. Безразличными к смерти тысяч людей. Безразличными к ненависти и разделениям, которые сеют конфликты. Безразличными к экономическим и социальным последствиям, которые они порождают, и которые мы все ощущаем. Всё больше возрастает «глобализация безразличия», если вспомнить выражение, столь значимое для Папы Франциска , который год отсюда обратился к миру со своими последними словами, напоминая нам: «Какую жажду смерти мы видим ежедневно во множестве конфликтов, затрагивающих разные части мира!» (Послание Urbi et Orbi, 20 апреля 2025 г.).

Крест Христов всегда напоминает нам о страданиях и боли, сопутствующих смерти, и о мучениях, которые она приносит. Мы все боимся смерти, и от страха отворачиваемся, предпочитая не смотреть. Мы не можем продолжать быть безразличными! И мы не можем смириться со злом! Святой Августин учит: «Если боишься смерти, люби воскресение!» (Sermo 124, 4). Возлюбим же воскресение, которое напоминает нам о том, что зло — это не последнее слово, потому что оно побеждено Воскресшим.

Он прошёл через смерть, чтобы даровать нам жизнь и мир: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин 14, 27). Мир, который дает нам Иисус, — это не просто мир, который заставляет оружие умолкнуть, но мир, который прикасается к сердцу каждого из нас и преображает его! Обратимся к миру Христову! Услышим вопль о мире, исходящий из сердца! Поэтому я приглашаю всех соединиться со мной в молитвенном бдении за мир, которое мы совершим здесь, в соборе Святого Петра, в следующую субботу, 11 апреля.

В этот день торжества оставим всякое желания вражды, господства и власти, и будем молить Господа даровать мир истерзанному войной миру, отмеченному ненавистью и безразличием, которые заставляют нас чувствовать себя бессильными перед лицом зла. Поручим Господу всех страждущих сердцем и ожидающих истинного мира, который может даровать только Он. Вверим себя Ему и откроем Ему свои сердца! Только Он обновляет всё (ср. Откр 21, 5)!

Христос воскрес!

Источник: официальный сайт ККЕР